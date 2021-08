Samsungin uudet taipuisat puhelimet – ei enää lastentauteja

Samsung julkisti eilen kaksi uutta taipuisaa puhelinmallia. Yhtiö kehuu, että Galaxy Z Fold3 ja Z Flip3 tekevät taivutettavasta puhelimesta valtavirtaa. Tämä jää vielä nähtäväksi, mutta selvästi parin vuoden takainen konsepti on päässyt lastentautiensa yli. Uutuudet ovat nyt valmiita laitteita.

Alkuperäinen Fold julkistettiin syyskuussa 2019. Tuntuu hurjalta, että siitä on vasta kaksi vuotta aikaa. Viime vuonna vuorossa oli toisen sukupolven Fold2. Siinä oli paranneltu ongelmia aiheuttanutta saranarakennetta ja ennen kaikkea käyttöliittymään oli tehty isot, taipuisalle näytölle optimoidut toiminnot.

Nyt näitä molempia on viety vielä pidemmälle. Lisäksi laite on saatu vesitiiviiksi ja IPX8-luokiteltua. Näyttö on kovinta Gorilla Victus -lasia, runko on tehty kestävämmästä ja vanhemmasta alumiinista ja saranaa on paranneltu ja tehty vesitiiviiksi. Uutta kehysmateriaalia Samsung kutsuu nimellä Armor Aluminium. 10 prosenttia aiempia kestävämpi materiaali on yhtiön mukaan vahvin materiaali, mitä koskaan on käytetty älypuhelimessa. Uusi alumiini tekee myös laitteesta aiempaa kevyemmän.

Sekä Fold3- että Flip3 -puhelimessa käytetään Qualcommin 5 nanometrin prosessissa valmistettua Snapdragon 888 -piirisarjaa, jonka kyljestä löytyy 5G-modeemi. Fold3:n etukannen näyttö on 6,2-tuumainen, avattuna ruutu leviää 7,6-tuumaiseksi. Tässä tablettimoodissa näyttö on samankokoinen kuin Fold2:ssa., mutta 11 grammaa kevyempi. Molemmat ruudut virkistyvät 120 kertaa sekunnissa.

Fold3:ssa on myös ensimmäinen näytön alle viety kamera taivutettavassa puhelimessa. Ratkaisu vaikuttaa hienolta, sillä kameran aukko ei enää häiritse esimerkiksi elokuvan katselua. Lisäksi Fold3:een on lisätty tuki Pen S -kynälle. Kynän lisääminen on hyvä asia ja monien käyttäjien pyytämä, ja samalla Samsung sanoo symbolisestikin hyvästi Note-tuotesarjalle.

Käyttöliittymässä Samsung otti suurimmat harppaukset jo Fold2:n kohdalla, mutta nyt käyttöä on viilattu edelleen paremmaksi: jaettu näyttö toimii aiempaa paremmin ja sovellustuki Foldille paranee koko ajan Googlen ja Microsoftin kanssa. Kaikki sovellukset eivät oletusarvoisesti tue Foldin jaettavan ruudun ominaisuuksia, mutta kehittäjäasetusten Labs-tilan asetuksista voi muokata kaikkien sovellusten kokoa.

Z Flip3:ssa on puolestaan 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö, jonka pikselit virkistyvät 120 kertaa sekunnissa. Kannessa on 12 megapikselin laaja- ja ultralaajakuvakenno. Kannen näyttö on 1,9-tuumainen eli neljä kertaa suurempi kuin aiemmassa Flipeissä. Etunäyttöön saa myös 6 widgettiä, joihin kuuluu Samsung Pay mobiilimaksamiseen.

Halpoja Samsungin uutuudet eivät ole. Z Fold3 maksaa 256 gigatavun tallennustilalla 1799 euroa, 512 gigatavulla satasen enemmän. Z Flip3 maksaa 128 gigan muistilla 1049 euroa ja 256 gigan muistilla 1149 euroa.

Lisätietoja ja speksit täällä.