Viimeisen 10 vuoden aikana sähköautojen hinnat ovat Kiinassa laskeneet lähes puoleen. Samaan aikaan keskihintojen nousu jatkuu sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Mikäli julkisia panostuksia sekä autojen hintaan että latausinfraan ei nopeasti kiihdytetä, Suomessakaan ei ole mahdollista saavuttaa sähköautoille asetettuja tavoitteita.

Kiinalainen Xiaomi purjehti nyt kovassa myötätuulessa. Vuoden toisella neljänneksellä yhtiö teki 11,5 miljardin euron liikevaihdolla kahden miljardin euron liiketuloksen. Molemmat luvut ovat yhtiön uusia ennätyksiä.

IoT-laitteiden määrä ympärillämme kasvaa jatkuvasti ja yhä useammin ne toimivat pienellä paristolla, jota halutaan vaihtaa mahdollisimman harvoin. Tarjolla on useita vähävirtaisia radiotekniikoita, mutta voisiko wifi toimia sellaisena? Eikö se ole äärimmäisen energiasyöppö radiotekniikka?

Risteilymatkustaminen ei ole juuri nyt kovin suuressa huudossa, mutta ehkäpä sekin palaa joskus koronaa edeltävälle tasolle. Uusin IoT-tekniikka näyttää tekevän tuloaan myös risteilyaluksille. Hyvä esimerkki tästä on loistoristeilijöistään tunnetun Carnivalin medaljonki, jolla onnistuu ovien avaaminen, ruuan ja juomien maksaminen sekä ystävien löytäminen.

Autonominen ajaminen on tavoite, jonka parissa työskentelevät niin autonvalmistajat, puolijohdetalot kuin tutkimuslaitoksetkin. Mercedez Benzin koordinoimassa AI-SEE-tutkimushankkeessa yritetään kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat automisen ajamisen kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa.

Amerikkalainen Ligado on operaattori, joka on tähän asti tuottanut satelliittipuhelinyhteyksiä lähinnä amerikkalaisille L-kaistalla. Nyt USA:n tietoliikennekomissio FCC on hyväksynyt, että Ligado saa käyttää taajuuksiaan uuden 5G-verkkonsa liikenteeseen.

Suurjännitteiset tasavirtakaapelit ovat tärkeässä asemassa energiansaannissa, kun suuri osa tuotannosta tapahtuu kaukana käyttäjistä. Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun uusi tutkimus parantaa kaapeleiden ominaisuuksia. Tämä johtuu uudesta eristemateriaalista, jonka johtavuus on kolme kertaa alhaisempi kuin nykyään käytetyissä kaapeleissa.

Imagination Technologies tunnetaan sulautetuista grafiikkaytimistään ja MIPS-arkkitehtuurin omistajana, mutta nyt yritys on julkistanut melkoisen uutisen. Se nimittäin palaa CPU-prosessorien valmistajaksi. Arkkitehtuurina ei kuitenkaan ole MIPS, vaan avoin RISC-V.

Taiwanilainen TSMC on hallinnut mikropiirien sopimusvalmistusta lähes suvereenisti ja sillä on ollut myös teknologinen etumatka kilpailijoihin nähden. Nyt rattaisiin on tulossa vähän hiekkaa, kun yhtiö on vahvistanut 3 nanometrin prosessinsa myöhästyvän alkuperäisestä aikataulustaan.

Springvest aikoo järjestää osakeannin oululaiselle innoitusmateriaaleja kehittävälle Optitunelle. Yhtiön kasvu on ollut nopeaa ja rahoituskierroksen on herättänyt laajaa kiinnostusta sijoittajissa. Sijoittajien avulla yritys jatkaa tuotteittensa kaupallistamista.