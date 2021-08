Samsungin uusin on lähes virheetön Windows-läppäri

Samsung lanseerasi keväällä uudet Galaxy Book -kannettavat. Sarjan huippumalli Galaxy Book Pro on testin perusteella oikeastaan niin hyvä, kuin Windows-kannettava voi tällä hetkellä olla: kevyt ja tehokas. Kallis se toki on ja 5G-tuen puute häiritsee.

13-tuumainen ja vain 11,2 milliä paksu Pro-malli painaa vain 883 grammaa. Keveyden huomaa, jos haluaa laitetta oikeasti raahata kaikkialle, kuten monen pitää. RAM-muistia on 16 gigatavua ja prosessorina on Intelin 10- polven i7-1160G7. Sen 2,11 gigahertsin nopeus riittää hyvin.

AMOLED-näyttö erottelee 1920 x 1080 pikseliä. Näytön kirkkaus ja kontrasti ovat hyvää luokkaa, mutta ei tätäkään läppäriä voi kirkkaassa kesäauringossa käyttää. Etukannen kamera on 720p-tasoa, joten läppärien kamerat eivät vieläkään yllä kännykän tasolle.

Samsung on uusissa läppäreissään hyödyntänyt monia älypuhelimista tuttuja ratkaisuja. Smart Switch -sovelluksella sovelluksensa ja datansa voi siirtää helposti uuteen Samsung-kannettavaan. Puhelimeni-sovellus antaa mahdollisuuden käyttää Galaxy-puhelimen sovelluksia suoraa Book Pron ruudulla. Tämän tyyppiset ratkaisut ovat nyt yleistymässä nopeasti ja ne kyllä parantavat aidosti tuottavuutta.

Hyvää Galaxy Book Prossa ovat näytön ja suorituskyvyn lisäksi käyttöaika akulla, USBC-lataus, tunnokas näppäimistö ja kattava liitäntävalikoima. Ainakin vielä työkoneissa tarvitaan myös HDMI- ja vanha USB-liitäntä.

4G-verkon tuki on hyvä ominaisuus, sillä jatkuvasti verkossa olemisella on puolensa. Se, että 5G-tuki puuttuu, on taasen iso puute. Kun datanopeus jää HSPA+-luokkaan, kovin isojen tiedostojen siirtelyyn on melkoinen kynnys. Tämä puute lienee korjautumassa nopeasti.

Hintaakin pitää vähän kritisoida. 1550 euron hintalappu on monelle aika raskas läppäristä, oli se millainen tahansa.

Speksit täällä.