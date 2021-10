Kyberturvahyökkäykset kaksinkertaistuivat viime vuodesta

Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tutkijat kertovat, että kyberhyökkäykset Suomessa ovat lisääntyneet 96 prosenttia viime vuodesta. Viikoittain hyökkäyksiä kohtaa Suomessa keskimäärin 529 organisaatiota.

Keskimäärin Euroopassa hyökättiin 665 yritykseen viikoittain, mikä on 65 prosenttia useampaan kuin viime vuonna. Maailmanlaajuisesti hyökkäykset ovat lisääntyneet viime vuodesta 40 prosenttia. Suomessa teollisuus on tällä hetkellä hyökkääjien eniten suosima kohde.

Kiristyshyökkäyksiä on tänä vuonna Suomessa kohdistunut 1,3 prosenttiin organisaatioista viikoittain, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kiristysohjelmien ykkönen on Mailto, jonka kohteesi on joutunut lähes joka kymmenes yritys (8 prosenttia yrityksistä).

Eniten Suomessa hyödynnetään RCE-haavoittuvuuksia eli koodin etäajoa. Tämän kohteeksi on joutunut yli puolet eli 56 prosenttia organisaatioista.

Mailto-kiristysohjelman jälkeen eniten riesaa Suomessa aiheuttavat Monero-kryptovaluutan louhintaan kehitetty XMRig (3 prosenttia yrityksistä), Android-puhelimissa tietoja kalasteleva SMS-haitake FluBot (2% yrityksistä) ja Windows-käyttöjärjestelmiin hyökkäävä Formbook. Se sieppaa erilaisia tietoja esimerkiksi webbiselaimista ja osaa kerätä ruutukaappauksia käyttäjän koneelta.