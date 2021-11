Robolähetti jakaa paketteja Jätkäsaaressa

Tänään alkaa Helsingin Jätkäsaaressa kokeilu, jossa kuljetusyritys DB Schenkerin paketit kuljetetaan vastaanottajilleen sähköisellä robotilla. Kokeilu jatkuu reilun kuukauden eli 10.12.2021 saakka.

Forum Virium Helsingin projektisuunnittelija Matias Oikarin mukaan pilotilla on tarkoitus selvittää, miten ns. viimeisen kilometrin toimitukset voitaisiin automatisoida kaupungissa. Kokeilussa ovat mukana robottilähetin operoinnista vastaava startup-yritys LMAD, GIM Robotics, Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä DB Schenker, jonka noutopisteenä robottilähetti toimii.

Startup-yritys LMAD vastaa robotin operoinnista. - Tämä on meille loistava mahdollisuus testata autonomista jakelupalvelua Jätkäsaaren asukkaiden kanssa. Haluamme oppia, miten ratkaisumme tuo lisäarvoa niin asukkaille kuin kumppanillemme DB Schenkerille. Tavoitteenamme on tarjota palvelu, joka on kätevä, joustava ja ympäristöystävällinen vaihtoehto ja vähentää samalla logistiikan kustannuksia, sanoo LMADin perustajiin kuuluva Gergely Horváth.

Jätkäsaaren robottilähettikokeilu on osa EIT Digitalin rahoittamaa Last Mile Autonomous Delivery -innovaatiohanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja tuoda markkinoille ohjelmistoalusta erilaisten itsenäisesti liikkuvien jakelurobottien ohjaamiseen, hallintaan ja käytön optimointiin. Hankkeen käytännön toiminnasta vastaa LMAD.

Robottilähetillä on Hyväntoivonpuistossa useita pysäkkejä, joilta asiakkaat voivat noutaa paketteja. Robotti liikkuu jalkakäytäviä pitkin kävelyvauhtia ja sen mukana kulkee kokeilun aikana operoija, joka seuraa robottia ja varmistaa samalla liikkumisen turvallisuuden. Robotti on varustettu Lidar-teknologialla toteutetuilla sensoreilla, jotka havainnoivat ympäristöä koko ajan. Robotti pysähtyy heti, jos sen tielle tulee esteitä.

Paketin noutaminen robottilähetistä muistuttaa paketin noutoa julkisista tiloista tutuista pakettiautomaateista: robottiin syötetään tekstiviestinä saatu pinkoodi, jolla lokerikko avautuu.

Robotti on noista puolitoista metriä korkea ja siinä on 13 lokerikkoa, joista pienin on kooltaan 10 x 44 x 53 senttimetriä. Robotti toimittaa lähetyksiä Hyväntoivonpuiston alueella kerran päivässä.