AMD uusin on ylivoimaisesti tehokkain

AMD on esitellyt superkoneisiin ja tekoälysovelluksiin räätälöidyn prosessorin, jossa on yhdistetty EPYC-prosessorit ja Instinct-kiihdyttimet. Pääjohtaja Lisa Sun mukaan uusi MI200-alusta kasvattaa esimerkiksi tekoälylaskennan suorituskyvyn datakeskuksissa 4,9-kertaiseksi aiempiin prosessoreihin verrattuna.

Instinct MI200 ei ole mikään tavallinen prosessori. Kyse on ensimmäisestä monisiruisesta grafiikkaprosessorista ja ensimmäisestä alustasta, joka tukee jopa 128 gigatavun HMB2-muistia. AMD ei turhaan kutsu uutuutta ensimmäisesi eksaluokan datakeskusprosessoriksi.

Uusi prosessoriperhe on jo päässyt tositoimiin. AMD on yhdessä USA:n energiaministeriön, Oak Ridgen kansallislaboratorion ja HPE:n kanssa suunnitellut Frontier-superkoneen, jonka maksimilaskentateho yltää yli 1,5 eksaflopsiin. Koneen moottorina on Instinct MI250X -kiihdyttimet, joiden myötä superkoneen tekoälylaskenta rikkoo aiemmat ennätykset.

AMD:n edeltäviin GPU-prosessoreihin verrattuna HMB2-muisti nostaa datansiirron maksimikaistan 3,2 teratavuun sekunnissa. Liitäntä EPYC-prosessoriytimille tapahtuu AMD:n kolmannen sukupolven Infinity-liitännän läpi. Näitä Infinity-linkkejä on kaikkiaan kahdeksan.