Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen professori ja Quantum Nanomechanics -tutkimusryhmää vetävän Mika A. Sillanpään johtama tiimi on palkittu läpimurtona kansainvälisen fyysikkoseuraa edustava Physics Worldin toimesta. Ryhmä on nimekkäässä seurassa, sillä aiemmin tutkimusläpimurtoina on palkittu muun muassa ensimmäisen mustasta aukosta otettu kuva sekä Nobelin palkinnonkin saanut havainton´ gravitaatioaalloista.

Matter on protokolla, jonka välityksellä vaikkapa Googlen Nest-älylaitteet voivat alkaa kommunikoida muiden valmistajien laitteiden kanssa. Nyt protokolla alkaa tehdä tuloaan tuotteisiin. Infineon on esitellyt ensimmäisen sitä tukevan piiriperheensä.

Siemens Digital Industry Software esitteli syyskuun lopulla uudenlaisen suurten suunnittelujen tehoanalyysin työkalun. Nyt mPower-nimisen työkalun tunkeminen suunnitteluun etenee nopeasti. Se on esimerkiksi sertifioitu TMSC:n 7 ja 5 nanometrin valmistusprosesseille.

Haminaan aiotaan rakentaa litiumioniakuissa vaadittavien katodiateriaalien jalostustehdas.Asialla on Suomen Malmijalostus yhdessä kiinalaisen teknologiayhtiö CNGR Advanced Materialin kanssa. Tehtaan rakentamisen pitäisi alkaa ensi vuonna ja tuotanto Haminassa olisi tarkoitus käynnistää vuonna 2024.

Apache-palvelinten java-komponentin LogJ4-haavoittuvuutta hyödynnetään nyt kiihtyvällä vauhdilla. Tietoturvayritys Check Pointin mukaan reikään on hyökätty sadan murron minuuttivauhdilla. 72 tuntia haavoittuvuuden löytymisen ja sen hyödyntämisen alkamisen jälkeen hyökkäyksiä oli jo 846 000.

Viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot ja sen Virve-verkko siirtyvät ensi vuodesta alkaen uuteen aikakauteen. Virve-verkko on siirtymässä laajakaistateknologiaan, ja palvelu käyttää jatkossa Elisan valtakunnallisia 4G- ja 5G-mobiiliverkkoja. Uudessa Virve-palvelussa viranomaiset saavat käyttöönsä etuoikeutetut liittymät sekä uusia tilannejohtamista tehostavia toimintoja.

Puolijohdealan kovimmat kehittäjät ovat tällä San Franciscossa IEDM-konferenssissa, jossa esitellään yritysten uusimpia innovaatioita. Intel hehkutti kokouksessa lisäävänsä jatkossa piiriensä liitäntä- ja kotelointitiheyttä jopa 10-kertaiseksi. Tämä tapahtuu Foveros-pakkaustekniikan uudella Direct-evoluutiolla.

DNA kertoo, että sen 5G-verkko kattaa nyt jo 64 prosenttia suomalaisista. Peitossa otettiin marraskuussa iso harppaus, kun operaattori otti 5G-tukiasemissaan käyttöön 700 megahertsin taajuusalueen. Alhaisilla taajuuksilla tukiasema yltää parhaimmillaan 10 kilometrin päähän.

Plymouthin yliopistossa tehty tutkimus kertoo, että älypuhelimesi tunnistaa sinut kävelysi perusteella noin 85 prosentin varmuudella. Mikäli kävelet oikein nopeasti, puhelin tunnistaa sinut 90 prosentin varmuudella.

IoT antaa monia mahdollisuuksia käyttäjille ja liikeyrityksille lisätä automaatiota ja tuoda lisätoimintoja mitä moninaisempiin arkielämässä tarvittaviin asioihin niin liike-elämässä kuin yksittäisten ihmisten arjessa. Useat uudet yritykset ovat tulossa IoT-markkinoille innovatiivisine ajatuksineen ja ratkaisuineen, joilla voidaan toteuttaa yhä uusia lisätoimintoja lähivuosien aikana.