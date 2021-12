Xiaomi 11T Pro: huippulataus nousee kärkeen

Kiinalainen Xiaomi on myynyt meillä 11T pro -huippumalliaan parin kuukauden ajan. Kyse on isokokoisesta älypuhelimesta, jossa on laadukas kamera ja markkinoiden nopein lataus. Laite kärsii jonkinlaisesta persoonattomuudesta, vaikka sisältääkin esimerkiksi hauskoja kuvaustiloja.

Ykkösominaisuudeksi nouseekin ilman muuta 120 watin lataus. Se täyttää 5000 milliampeeritunnin akun täyteen vähän yli vartissa. Joissakin analyyseissä on kerrottu laitteen kuumenemisesta tehokkaan latauksen aikana, mutta itse en niihin törmännyt.

Huippulaturi perustuu Navitaksen galliumnitridipohjaiseen NV6143-piiriin. Navitas tunnetaan GaN-sirujen ykkösnimenä. Laturi tukee esimerkiksi USBC-latauksen PD 3.0 -standardia (Power Delivery), mutta PD-protokollalla maksimiteho on 65 wattia. Jotta laturista saadaan irti maksimiteho, käytetään Xiaomin omaa protokollaa, joka tukee 20 voltin jännitettä ja 6 ampeerin virtaa.

Suuresta akusta huolimatta oli vaikeuksia päästä yhden päivän yli yhdellä latauksella. Jos katsoo elokuvia, ottaa kuvia tai videoita, tai pelaa, akku tuntui hupenevan varsin nopeasti. Tämä ei tosin juuri haitannut, kun täyteen lataaminen vie niin vähän aikaa. Mutta ilman muuta Xiaomi on kiinnittänyt tehonkulutuksen optimointiin vähemmän huomiota kuin moni muu valmistaja.

11T Pron 6,67-tuumainen näyttö tekee laitteesta ison tuntuisen, vaikka ruutu onkin hieman pienempi kuin Xiaomin Mi 11T -mallissa. Resoluutio on 2400 x 1080 eli heikompi kuin 11T-mallissa. Se ei kuitenkaan juuri näy käytössä, tarkkuus riittää hyvin. 120 hertsin virkistystaajuus alkaa olla pakollinen uusissa puhelimissa, joten tästäkin se löytyy.

Kameramoduuli on melkoinen möhkäle takapuolella, mutta toisaalta sillä saa käyttöönsä neloiskennon, jossa pääkamera erottelee peräti 108 megapikseliä. Kuvien laatu on vähintäänkin hyvä, hyvässä valossa jopa erinomainen. Makro- eli 5 megapikselin teekenno on erinomainen.

Xiaomin ominta alaa ovat pitkään olleet valo- ja videokuvauksen moninaiset kuvaustilat. 11T Prossakin on mukana esimerkiksi erilaisia elokuvatehosteita videokuvaukseen. Ne ovat hauskoja ja toimivia, mutta on vaikea sanoa, miten erilaiset efektit kestävät aikaa. Lyhyen testin aikana niihin ei ehdi kyllästyä. Videon kuvaus onnistuu 8K-resolla 30 ruudun nopeudella ja 4K:lla 60 ruutua sekunnissa.

Xiaomi 11T Prota myydään tällä hetkellä 699 eurolla (8+256 gigatavun muistilla). Sillä rahalla saa varsin tehokkaan laitteen, jossa sovelluksia pyörittää useista tämän vuoden lippulaivamalleista tuttu Snapdragon 888 -prosessori. Laite sopii paljon (video)kuvaavalle, mutta vähän persoonaton se on. Eikä MIUI-käyttöliittymä ole juuri saanut missään kehuja, missä kohti kritiikki on ansaittu.