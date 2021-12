OnePlus Buds Z2: paljon laatua 99 eurolla

OnePlus on edelleen vasta tulokas nappikuulokkeiden markkinoilla, mutta tänään esitelty Buds Z2 on jo kova näyttö. 99 euron hinnalla saa erittäin tehokkaan, säädeltävän vastamelutoiminnon ja monet kalliimmatkin napit akun toiminta-ajallaan hakkaavat nappikuulokkeet. Lisäksi nopealla 10 minuutin pikalatauksella saa viisi tuntia kuunteluaikaa.

Ensiksi pitää muistaa nappikuulokkeiden reunaehdot. Jos hakee hifi-ääntä, ei valitse Bluetoothia audion siirtoon eikä pientä nappia kaikukopaksi. Napit ovat aina kompromissi, mutta jos joutuu esimerkiksi lentämään, aktiivinen ympäröivän kohinanvaimennus ja pitkä akkukesto nousevat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi.

Näihin vaatimuksiin Buds Z2 on varsin hyvä valinta. Kuulokkeissa on 40 desibelin aktiivinen melunvaimennus, 11 millimetrin dynaamiset elementit – jotka löytyivät aiemmin Buds Pro -napeista - ja kolme mikrofonia molemmissa kuulokkeissa, joiden ansiosta puheluiden äänenlaatu pysyy korkeana. Latauskotelolla kuunteluaikaa on jopa 38 tuntia, tosin ilman vastamelutoimintoa. Molemmissa napeissa on 40 milliampeeritunnin akku ja kotelon kapasiteetti on 520 milliampeerituntia.

Musiikin kuunteluun napit tuovat Dolby Atmos -tuen. Napit tukevat Bluetooth 5.2 -yhteyttä, jossa audiosignaalin latenssi putoaa Pro Gaming -tilan ollessa käytössä vain 94 millisekuntiin. Ääni siis seuraa pelinkin tapahtumia riittävän nopeasti. Koodekkituki kattaa SBC:n ja AAC:n eli esimerkiksi aptx HD -koodekkituki puuttuu. Ei sitä toki löydy vielä useimmista kalliimmistakaan napeista.

Yksi tärkeä osa nappikuulokkeita on se, miten mukavasti ne istuvat omaan korvaan. Eri vaihtoehtoja kannattaa kokeilla, sillä painava nappi alkaa aika nopeasti tuntua ikävältä. Oman kokemuksen mukaan istuvuuksissa on huomattavia eroja, eikä esimerkiksi ilman tuttia myytävistä napeista ole löytynyt omaan korvaan sopivaa. Buds Z2 istui kuitenkin hyvin. Mukana on kolme erikokoista tuttia, joista valita omansa.

Itse napit on suojattu IP55-tasoisesti ja kotelossa on IPX4-luokitus, joka suojaa vesiroiskeilta. Molemmissa OnePlus Buds Z2 -kuulokkeissa on kolme MEMS- mikrofonia: takaisinkytketty-, myötäkytketty- ja keilanmuodostavat mikrofoni, jotka toimivat rinnakkain varmistaakseen, että ääni kuuluu selkeästi myös hälyisässä ympäristöissä. Eri toimintojen säätäminen kosketuksella onnistuu helposti ja on loogista.

Valkoiset OnePlus Buds Z2:t tulevat saataville Euroopassa 20. joulukuuta, ja mustat tammikuussa 2022. Suomessa hinta on 99 euroa. Ohjaaminen onnistuu myös HeyMelody-sovelluksella.