DisplaySupplyChainin mukaan viime vuonna myytiin 10 miljoonaa taivutettavaa älypuhelinta, mikä on 207 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä 87 prosenttia eli 8,7 miljoonaa oli varustettu Samsungin logolla.

STMicroelectronics on julkistanut uuden perheen korkearesoluutioisia ToF-lentoaika-antureita, jotka tuovat edistyneen 3D-syvyyskuvauksen älypuhelimiin ja muihin laitteisiin. Ensimmäinen piiri VD55H1 on markkinoiden ensimmäinen iToF-anturi syvyyden tunnistusta varten.

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung Electronics omistaa eniten patentteja maailmanlaajuisesti. Tämä käy ilmi Bankless Timesin tuoreesta datakokoelmasta. Tietojen mukaan Samsungin patenttisalkussa on kaikkiaan 90 146 perhettä.

Nokia on julkistanut uuden Intelligent RAN Operations -ratkaisun, joka on suunniteltu hallitsemaan 5G-verkkojen yhä suurempaa monimutkaisuutta koneoppimisen (ML) avulla. Viitekehys ja sen taustalla olevat tuotteet antavat matkapuhelinoperaattoreille mahdollisuuden parantaa 5G-verkon laatua, tehokkuutta ja tilaajakokemusta samalla, kun ne vähentävät käyttökustannuksia, energiankulutusta ja CO2-päästöjä.

Englantilainen Pickering Interfaces on esitellyt kaksi uutta vianetsintämoduulia gigabitin ethernetin eli 1000Base-T1-signaaleille PXI- ja PXIe-kehikoissa. Kompaktit, yksipaikkaiset 40/42-203- ja 40/42-204-moduulit tarjoavat korkean suorituskyvyn ja kytkennät 200 volttiin ja 0,8 ampeeriin asti tyypillisillä 1,6 gigahertsin ja 700 megahertsin kaistanleveyksillä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yli 70 vaarallista sähkölaitetta. Markkinoilta poistetuissa tuotteissa oli joko sähköiskun tai palonvaara. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa.

Avoimien radioverkkojen suosio näyttää kasvavan nyt vauhdilla. Aihe näkyy myös ensi kuun vaihteessa Barcelonan Mobile World Congress -messuilla, jossa Rohde & Schwarz ja VIAVI Solutions esittelevät kehittämäänsä valmista O-RAN-radioiden testaus- ja kehitysalustaa.

Jos esimerkiksi vanhat DOS-pelit kiehtovat, nykyään käytännössä ainoa keino on ajaa koneessa FreeDOS-käyttöjärjestelmää. Avoimen koodin projekti on nyt päivitetty versioon 1.3. Päivitys on ensimmäinen yli viiteen vuoteen.

Muistikapasiteetti, mittausnopeus ja näytetaajuus ovat pitkään olleet mittaus- ja testauslaitteiden suunnittelun tärkeimpiä taustatekijöitä. Nyt johtavat testauslaitteiden valmistajat kuitenkin näkevät, että laitteen tarjoama ongelmien ratkaisunopeus on noussut käyttäjien keskuudessa tärkeimmäksi perusteeksi mittauslaitteiden valinnassa.

Microchip Technology on esitellyt markkinoiden ensimmäiset autoihin suunnitellut neljännen sukupolven PCIe-kytkimet. Nämä Switchtec PFX-, PSX- ja PAX-kytkinratkaisut tarjoavat huippuluokan laskentaominaisuuksia autojen ADAS-järjestelmille (Advanced Driver-Assistance Systems). Niiden suorituskyky riittää myös tuleviin robottiautoihin.