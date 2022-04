Python kärjessä, MATLAB laskussa

TIOBE-indeksi on jo vuosia rankannut ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella. Vaikka mittari ei liene absoluuttisen tarkka, se kuvaa hyvin käytetyimpien kielten suosiota. Huhtikuun listalla ykköseksi viime syksyn aikana noussut Python jatkaa ykkösenä.

Pythonin nousu on ollut nopeaa. Vielä vuosi sitten se oli TIOBE-listalla sijalla kolme. Ykkösenä ohjelmoijien verkkohauissa oli tuolloin C, joka nyt on toiseksi suosituin. Java on vuodessa pudonnut 2-sijalta kolmanneksi, joten käytännössä koodaajien suosikit ovat pysyneet hyvin samanlaisina jo pidempään.

Muutoksiakin listalla tapahtuu säännöllisesti. Nyt MATLAB näyttää putoavan 20 suosituimman listalta ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen. MathWorksin graafinen ohjelmointikieli on suosittu yhdessä SimuLink-mallien kanssa, mutta TIOBE-listaa ylläpitävien mukaan MATLABin ongelma on se, ettei kieli kehity kovin paljon eikä nopeasti.

Lisäongelmia tuovat suhteellisen kalliit lisenssimaksut, minkä takia MATLAB on menettänyt asemiaan myös omilla alueillaan Pythonille ja Julia. Julia on nousussa erityisesti numeerisen analyysin sovellusten ohjelmointikielenä.