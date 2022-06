Tesla kehittää 100 vuotta kestävää akkua

Jos sähköautolla ajetaan sen elinkaaren aikana yhtä paljon kuin esimerkiksi nykyisillä dieselautoilla, sen akusto on pakko jossakin vaiheessa vaihtaa. Teslan kanssa läheistä yhteistyötäpitkään tehnyt tutkija näyttää ratkaisseen ongelman lopullisesti.

Asialla on kanadalaisen Dalhousien yliopiston Jeff Dahn. Hänen tiiminsä on julkistanut tutkimusraportin, jossa on verrattu NMC532-kennoston energiatiheyttä ja elinkaarta Tesloissa nykyisin käytössä oleviin litium-rauta-fosfaatti eli LiFePO4-akkuihin. Erot ovat huimia.

Dahnin tiimin keskeinen innovaatio liittyy siirtymiseen monikiteisistä katodeista yksikiteiseen. Yksikiteinen ei hajoa lataus-purkaussyklin aikana läheskään samalla vauhdilla. Jo 4.5 vuotta kestäneessä testissä NMC532-kennon kapasiteetti oli heikentynyt vain viisi prosenttia.

Tämän perusteella Dahnin raportissa arvioidaan, että uudella akustolla voisi ajaa neljä miljoonaa mailia eli yli kuusi miljoonaa kilometriä. Normaaliajossa tällainen akusto kestäisi sadan vuoden ajan.

NMC532-kennoston energiatiheys on Teslan nykyakkuja suurempi. Testissä latausolosuhteet, tehot ja jännitteet on vakioitu vertailun mahdollistamiseksi. Journal of The Electrochemical Society -lehdessä julkaistuun raporttiin voi tutustua täällä.