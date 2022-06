Elon Musk muutti mielensä: tutka palaa Teslaan?

Vuosi sitten Elon Musk julisti kovaan ääneen, ettei autonominen auto tarvitse tutkaa - lidarista puhumattakaan - ja että Model 3 ja Model Y tuovat robottiautoilun pelkkien kameroiden avulla. Nyt näyttää, että Tesla olisi muuttamassa näkemystään.

Yhtiö lopetti tutkien hyödyntämisen ohjelmistossaan. Elon Muskin mukaan robottiauto voidaan tehdä niillä samoilla ”aisteilla”, joilla ihminenkin ajaa. Ainoa ajateltavissa oleva tutka voisi olla resoluutioltaan nykyisiä selvästi parempi, mutta sellaisia ei vielä ole, kuten Musk muotoili.

Nyt Tesla kuitenkin hakee FCC:ltä hyväksyntää uudelle tutkalaitteelle. Dokumenteista käy ilmi, että tutka käyttää samoja taajuuksia kuin autojen aiemmat eteenpäin suuntautuneet tutkat.

Tämä olisi Elon Muskilta jonkinlainen takinkääntö. Vuodesta 2016 asti hän on sanonut, että kaikki Tesla-malit on varustettu riittävillä laitteilla ja komponenteilla autonomisen ajon. Järjestelmän keskiössä on yhtiön itse kehittämä prosessori.

Joutuvatko yhtiön AutoPilottia nyt käyttävät tai odottavat ajattelemaan, että autonominen ajelu Teslalla vaatiikin uuden tutkalaitteen? Sellaisen, joka näkee kaksi kertaa aiempaa pidemmälle ja aiempaa tarkemmin?