Ruotsalainen RangeAnt on esitellyt moniprotokolla-antennin IoT-sovelluksiin laajalle 700-3000 megahertsin väliselle alueelle. Sen hyötysuhde on 80-90 prosenttia eli antenni tarjoaa suuremman kantaman käytettävissä olevalle lähetinteholle ja paremman vastaanottimen suorituskyvyn.

Turkulaisen ARSOn suunnittelema säteilymittari matkaa NASAn Artemis-ohjelmassa Kuu-matkalle jo ensi viikolla. Orion-avaruusalus laukaistaan miehittämättömänä avaruuteen 29. elokuuta 2022 mukanaan viisi ASRO:n suunnittelemaa ja valmistamaa säteilymittauslaitetta.

Samsung on esitellyt uusimman pelaajille ja graafisille ammattilaisille tarkoitetun SSD-levyn. 990 Pro pohjautuu PCIe 4.0 -väylään, vaikka huhuissa liikkui jo seuraavan polven PCIe 5.0 Sitä joudutaan siis vielä odottamaan.

Sähköautojen omistajat evät pysty rentoutumaan ajaessaan, kun katse suuntautuu koko ajan akun varaustilanteeseen. Mistä löytyy seuraavalatausasema? Onko se vapaana? Kuinka tehokas se on? Sama ilmiö on tuttu älypuhelimen käyttäjille. Nyt ilmiötä on tutkittu OnePlussan teettämässä tutkimuksessa.

Kiinan informaatioteknologian ministeriö kertoo Xinhua-uutistoimiston kautta, että maassa oli heinäkuun lopulla yli 1,85 miljoonaa 5G-tukiasemaa. Pelkästään toisen neljänneksen aikana kiinalaisoperaattorit asensivat ja ottivat käyttöön lähes 300 000 5G-tukiasemaa.

Pienjännitesähköasennuksia koskevasta SFS 6000 -standardista on julkaistu päivitetty versio. Yhteensä 41-osaisessa standardisarjassa on kaksi kokonaan uutta osaa: SFS 6000-5-57 koskee kiinteiden akustojen asennuksia ja SFS 6000-7-716 Pienoisjännitteisen tasasähkötehon jakelua tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan kaapeloinnin kautta.

Sähköautojen lataus ja erityisesti pikalataus toimii käytännössä vaihtelevalla teholla. Laturi ja auton järjestelmä joutuvat ensin kommunikoimaan keskenään, ennen kuin lataus täydellä teholla voi käynnistyä. Sen jälkeen lataustehoa säädellään akun eliniän optimoimiseksi. Tämä näyttää olevan turhaa.

Nopeat häiriöpiikit muodostavat vakavan ongelman moottorinohjaimissa ja muissa ohjausjärjestelmissä. Analog Devicesin uusimmat eristetyt sigma-delta-modulaattorit nostavat yhteismuotoisten transienttien siedon CMTI-lukemat uudelle tasolle ja vähentävät merkittävästi lämpötilan muutosten aiheuttamaa ryömintää. Tästä on suurta hyötyä nykyaikaisten ohjausjärjestelmien mittaussovelluksissa.

WSTS on päivittänyt tämän ja ensi vuoden ennusteensa puolijohdemarkkinoille. Tänä vuonna kasvua tulee 13,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu 4,6 prosenttiin ja markkinoiden koko kasvaa 633 miljardiin dollariin. Lukema on alan uusi ennätys.

Prosessorivalmistajat lisäävät työasemasuorittimiensa ydinten määrää koko ajan, mutta onko siitä hyötyä? Kasvaako suorituskyky? Intelin ja AMD:n uusimpien työasema/palvelinprosessorien tulokset osoittavat kiistatta, että ydinten määrällä on väliä. Enemmän on parempi.