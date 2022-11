PICMG on järjestö, joka kehittää teollisuuden korttistandardeja. Viime vuonna julkistettu COM-HPC on uusin ja selvästi suorituskykyisin sulautettu kortti. Nyt se on saanut laajennukset, joilla kortti saadaan tukeman FuSa-toimintoja. Mutta mikä on FuSa?

Esineiden internet, teollinen internet, Teollisuus 4.0. Tällä lapsella on monta nimeä ja kyse on nopeasti kasvavasta liiketoiminnasta. Trading Platformsin datan perusteella IOT kasvaa tänä vuonna 19,5 miljardin dollarin liiketoiminnaksi. Kasvua edellisvuoteen tulee 13 prosenttia.

HMD Global on julkistanut uuden version T-sarjan tabletistaan. T21 pitää sisällään edeltäjänsä hyvät ominaisuudet, mutta uuttakin on tuotu mukaan. Näyttö on tarkentunut 2K-tasoon ja nyt tabletilla voi soittaa video- ja äänipuheluita.

Pii on nykyään eniten käytetty puolijohdemateriaali. Se on ollut avainroolissa tietokoneiden laskentatehon huimassa kasvussa viime vuosina, mutta materiaalin rajat ovat tulleet vastaan. Piin korvaamista kovan hiukkassäteilyn ympäristöissä käytettävissä laitteissa hidastaa osaltaan se, että uusien materiaalien toimivuus säteilyolosuhteissa on pitkälti arvoitus. Tätä selvitetään apulaisprofessori Andrea Sandin vetämässä hankkeessa.

Ethernetin uudet standardit mahdollistavat sen, että myös olemassaolevat vanhat linjat voidaan valjastaa sekä Ethernet-datan että -tehon siirtoon. Analog Devices on nyt esitellyt ensimmäiset tehonsyötön ja vastaanoton PoE-piirit yhden parin parikaapeleille.

Torniossa Outokummun terästehtaan kyljessä on Pohjoismaiden suurin, yli 50 000 kuutiometrin nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varasto. Sen keskeytymättömän sähkönsyötön varmistaa jatkossa Eatonin konttiin rakennettu varavirtaratkaisu.

Saksalainen mittauslaiteyritys Rohde & Schwarz järjestää ympäri Eurooppaa ilmaisia työpajoja. Tehoelektroniikkaan keskittyvä ilmainen kurssi järjestetään Helsingin Pitäjänmäessä 14. joulukuuta. Luvassa on myös oppia R&S:n uudesta MXO 4 -oskilloskoopista.

Kosketusnäyttö yleistyy käyttöliittymänä niin autoissa kuin teollisuudessakin. Monissa kohteissa kosketusohjaimelta vaaditaan enemmän, kun ympäristö on kohinainen tai paneelin pitää suojata laitteistoa enemmän. Näihin kohteisiin käy norjalaisen TouchNetixin Axiom-piiri, joka perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Tulevaisuudessa sähköautojen määrä kasvaa dramaattisesti ja niille pitää kehittää toimiva pikalatausjärjestelmä. Voisiko autoja pikaladata aurinkoenergialla?

Joidenkin laitteiden elinkaari kasvaa niin pitkäksi, että siihen suunniteltujen komponenttien valmistus ehtii päättyä. Tämä ei välttämättä merkitse tuotannon päättymistä. Apuun voi tulla Rochester Electronic. Se myy ja jopa valmistaa piirejä, joiden alkuperäistä valmistajaa ei enää ole olemassa.