Huipputehokas COM-kortti kutistuu puoleen uudella standardilla

COM-HPC on sulautettujen korttitietokoneiden standardeja kehittävän PICMG:n viime vuosien tärkeimpiä, jos ei tärkein standardi. Isoksi merkitykseltään nousee myös COM-HPC:n Mini-versio jonka tekniikka on saatu lyötyä lukkoon ennätysajassa.

PICMG-konsortio ilmoittaa, että COM-HPC-komitea on viimeistellyt COM-HPC Mini -formaatin nastoitukset ja fyysiset mitat. Tämä tarkoittaa, että suurin osa uuden standardin yksityiskohdista on määritelty ja dokumentointi on jo aloitettu. Tämän kriittisen virstanpylvään saavuttaminen antaa PICMG:n jäsenille mahdollisuuden aloittaa yhteensopivien moduulien suunnittelutyöt, jotta sulautetut OEM-valmistajat ja kehittäjät pääsevät käsiksi kehitettyyn ekosysteemiin pian spesifikaatioiden julkaisun jälkeen.

Mini-kortin lopullisen mekaniikan ja nastoituksen määrittelyn välillä kului vain 12 viikkoa. Tämän takia COM-HPC:n teknisen komitean puheenjohtaja, congatecin Christian Eder uskoo, että Mini-standardi valmistuu ja julkaistaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Samoihin aikoihin markkinoille odotetaan ensimmäisiä tuotejulkistuksia.

COM-HPC Mini -nastoitusmäärityksissä käytetään yhtä liitintä suurempien COM-HPC-asiakas- ja palvelinmoduulien (koot A-E) kahden liittimen sijaan. Tässä mielessä ratkaisu vastaa COM Express Minin ja alkuperäisen COM Expressin suhdetta.

Tästä huolimatta Mini-korteilla on edelleen 400 signaalikaistaa, mikä vastaa 90 prosenttia COM Express Type 6 -moduulien tarjoamasta kapasiteetista. COM-HPC Mini on 50 prosenttia pienempi kuin COM-HPC Client Size A -moduuli, joka on tälä hetkellä pienin saatavilla oleva COM-HPC-korttityyppi.

Tällaisia erittäin pieniä moduuleja, joiden mitat ovat vain 60 x 95 millimetriä, tarvitaan sulautettuun tietokonelogiikkaan monissa laitteissa, esimerkiksi rakennus- ja teollisuusautomaation ohjauskaapeissa käytettävissä PC-mikroissa tai kannettavissa testaus- ja mittauslaitteissa. Lisäksi uusi spesifikaatio antaa insinööreille mahdollisuuden integroida huippuluokan tietokoneliitäntäteknologioita, kuten PCIe Gen4 ja Gen5, erittäin pieniin prosessointiyksiköihin.

Lisätietoja COM-HPC:stä löytyy täältä.