Yleisesti arvioidaan, että 6G-verkot voisivat olla käytössä joskus vuoden 2030 tienoilla, joten niiden kehitystyö on alkanut jo vuosia sitten. ETSI on nyt käynnistänyt työryhmän, jonka tarkoitus on kartoittaa terahertsialueen hyödyntämistä 6G-viestintään.

Elektroniikkamyymälöissä monen katse kiinnittyy uusiin 8K-resoluutiota tarjoaviin televisioihin. Laitteet ovat vielä kalliita, mutta vievät toki viihteen ja urheilun aivan uudelle tasolle. EU:n lainsäädäntö näyttää kuitenkin kieltävän 8K-televisioiden myynnin ensi vuonna.

Helmikuussa 2011 Nokia ilmoitti ryhtyvänsä älypuhelinkehityksessä yhteistyöhön Microsoftin kanssa. Symbianin korvaajaksi oli valittu Windows Phone -alusta. Pitkään yhtiön älypuhelinten ohjelmistokehityksessä työskennellyt Erkki Koivusalo kertoo, mikä tässä meni vikaan.

Energiatehokkuuden vaatimusten kasvaminen ja kaiken sähköistyminen on nostamassa tehoelektroniikan merkitystä sekä sovelluskehityksen kannalta että markkinavoimana. Tämä näkyy ensi toukokuussa Nürnbergissä järjestettävän PCIM-messun näytteilleasettajamäärässä, joka on jo nyt kasvanut 350:een.

Nokian katoaminen matkapuhelinten markkinoilta vuosikymmen sitten on edelleen iso haava suomalaisen elektroniikan historiassa. Tappion syitä on esitelty ja analysoitu kirjoissa ja lukuisissa lehtiartikkeleissa ja tv-ohjelmissa. ETN haastatteli pitkän uran Nokia-puhelinten ohjelmistokehityksessä toiminutta Erkki Koivusaloa. Hän antaa oman näkemyksensä siitä, mikä Nokian kännykkäbisneksessä meni vikaan.

Nokia ja Saksan O2 Telefónica ovat saavuttaneet läpimurron kaupallisessa 5G-verkossa yhteyksissä verkkoon päin. Ensimmäistä kertaa kaupallisessa verkossa yhdistettiin kaksi alle 6 gigahertsin kantoaaltoa samaan uplink-yhteyteen toisen polven 5G- eli ns. standalone-verkossa.

NAND-piireissä lisäkapasiteettia on haettu rakentamalla siruista korkeampia. Tämä tapahtuu lisäämällä piiriin metallointikerroksia. Kehityksen kärjessä ovat olleet Samsung SK Hynix ja Micron. Nyt kuitenkin kiinalainen YMTC on kehittänyt 232 metallointikerroksen sirun. Se on markkinoiden tähän asti edistynein.

Kaiken sähköistyminen on nostanut litiumin kysynnän pilviin. Niin suureksi, että kysyntään on tulevaisuudessa todennäköisesti mahdotonta vastata. Kanadalainen Salient Energy on kehittänyt sinkki-ioniakun, joka pystyy samaan energiatiheyteen, akustojen kokoon ja elinkaareen kuin litiumioniakut.

Ericsson ja Apple ovat kiistelleet 5G-patenttien maksuista jo pidemmän aikaa. Viime vuonna kiista ylsi oikeuteen asti, kun molemmat haastoivat toisensa Yhdysvalloissa. Nyt yritykset ovat päässeet sopuun.

Apple ilmoittaa parantavansa käyttäjien tietoturvaa monella tavalla. Suojaus paranee iMessage-viesteissä, Apple ID -kirjautumisessa ja datan tallennuksessa iCloud-pilvipalveluun. Samalla käyttäjälle tulee paitsi oikeus hallita dataansa laajemmin, myös vastuu suojauksesta.