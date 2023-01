16-bittinen ohjain 8-bittisen kotelokoossa

Renesas on esitellyt uuden yleiskäyttöisen mikro-ohjaimen pienitehoiseen RL78-perheeseen, jonka pienet pakkauskoot on tarkoitettu 8-bittisiin sovelluksiin. Monipuolisessa RL78/G15:ssä on monia oheistoimintoja ja 4–8 kilotavua muistia koodille 8-20-nastaisissa koteloissa. Pienin kotelon vain 3 x 3 millimetriä.

Ohjeimet on suunniteltu pitämään järjestelmän koko pienenä ja alentamaan loppujärjestelmien, kuten teollisuus-, kuluttaja-, anturiohjaus-, valaistus- ja invertterisovellusten kustannuksia. Lisäksi suurin käyttöympäristön lämpötila 125 °C mahdollistaa optimaalisen lämpösuunnittelun, joka kattaa laajan lämpötila-alueen ja mahdollistaa MCU:n käytön lämpöä tuottavien komponenttien, kuten invertterimoottorien, lähellä.

Renesas on toimittabyt RL78-perheestä yli 7,1 miljardia piiriä sen 11-vuotisen elinikän aikana. Tällä hetkelle asiakkaille lähtee 100 miljoonaa sirua kuukaudessa.

Uusimman piirin ydin on 16-bittinen RL78, joka operoi 16 megahertsin kelloaajuudella. Sen käyttölämpötila-alue on hyvin laaja (-40°C - 125°C). Piiri on saatavana 8-20-nastaisissa koteloissa, pienin on 3 x 3 millin WDFN-koteloitu versio.

Kaikkia nastoja voidaan käyttää yleiskäyttöön I/O:na, paitsi VDD- ja VSS-virtalähteen nastat. Muiden RL78-laitteiden tapaan uuden RL78/G15:n kanssa suunnittelevat insinöörit voivat käyttää graafista Smart Configurator -sovellusta luomaan helposti oheistoimintojen ohjainkoodia. Renesas tarjoaa myös arviointia varten Fast Prototyping Boardin (FPB), jonka mukana tulee Arduino Uno- ja Pmod Type 6A -liitännät, joilla on pääsy kaikkiin nastoihin.