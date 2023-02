Radiotekniikka kaipaa lisää opiskelijoita

Radiotekniikan insinöörejä tarvitaan paljon enemmän kuin alalle valmistuu. Tähän ongelmaan etsitään ratkaisuja huomenna Aalto Yliopiston rekrymessuilla, jossa alan yritykset esittelevät uramahdollisuuksia yhdessä Sähköinsinöörikillan kanssa.

Tapahtumassa on mukana toistakymmentä radiotekniikan yritystä, jotka kuuluvat omalla alueellaan kansainväliseen eliittiin. Yksi mukana olevista on Radientum, jonka perustaja ja markkinointipäällikk Mikko Parkkila valittelee, etteivät nuoret hakeudu opiskelemaan alaa.

Langaton teknologia on yksi aloista, joissa Suomi on maailman kuuminta kärkeä. Erityisesti Aalto Yliopiston koulutus on alalla arvostetua. Valitettavasti alalle valmistuvien määrät eivät vastaa teollisuuden tarpeita. Merkittävä syy valmistuvien pienen määrän taustalla on etteivät opiskelijat hakeudu alalle.

- Tämä on yhä suurempi ongelma, koska lähes kaikki laitteet ovat nykyään langattomia ja tarvitsevat antenneja sekä RF tekniikkaa. Ei puhuta vain puhelimista tai TV-lähetyksistä vaan lähimaksusta, älykodista, teollisuuden IoT:stä ja vaikka älysormuksista. Myös autot, kellot ja pesukoneet ovat nykyään yhteydessä nettiin, Parkkila muistuttaa.

Rekrytapahtuma eli Radio Technology Fair järjestetään huomenna ensimmäistä kertaa Aalto Yliopiston tiloissa. Yrityksistä mukana ovat Radientumin lisäksi SAAB Technologies, Nokia Bell Labs, Huawei, LG Electronics, VTT, Silicon Labs, Cojot, Quuppa, Voyantic, Cadence, CoreHW, Harp Technologies ja Optenni.