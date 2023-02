SiTune-nimellä tunnettu piilaaksolainen RF-piirien kehittäjä on keskittynyt 5G-laitteiden piirisarjoihin. Nimi on vaihtunut Arctic Semiconductoriksi ja nyt markkinoille on esitelty ensimmäinen piirisarja: IceWings.

Saksalainen KUKA on esitellyt uuden robottisarjan, joka on paitsi vahva myös kevyt. Näin KR FORTEC ultra -sarja kuluttaa aiempaa vähemmän energiaa. Malliston erikoisuutena on tupla-alakäsivarsi, joka sallii robotille suuren käsittelykyvyn nostamatta sen omapainoa.

Eurooppa yrittää ottaa muita kiinni puolijohdetuotannossa Chips Act -ohjelmalla, jossa investoidaan yhteensä 43 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä varoja sirutuotantoon. Ohjelma starttaa Infineonin uudella Dresdenin tehtaalla, jossa ryhdytään valmistamaan tehokomponentteja vuoteen 2026 mennessä.

Wolt on datatalousyritys, jossa tietoturva on kaiken toiminnan peruste. Datasta on viime vuosina puhuttu uutena öljynä, mutta Woltin tietoturvajohtaja Tomi Tuomisen mukaan uraani on osuvampi vertaus. - Jos datan käsittelyä laiminlyödään, siitä tulee ongelmajätettä.

IoT-verkko, jossa voi olla jopa neljä miljardia solmua? Ilman tukiasemia? Tällainen ihmeverkko on tamperelaisen Wirepasin kehittämä, ETSIn standardoima ja nykyään nimellä DECT NR+ tunnettu verkkotekniikka. Wirepas aikoo esitellä sitä Barcelonassa Mobile World Congress -messuilla helmikuun lopulla.

Qualcommin uusin 5G-modeemipiirisarja tukee tekniikkaa, jota kutsutaan nimellä 5G-Advanced. Mutta mistä oikein on kyse? Lyhyesti sanottuna 5G_n evoluutioversiosta, joka on vasta työn alla, mutta joka lupaa paljon uusia ominaisuuksia eri käyttäjäryhmille.

Intel Xeon D -suorittimien integrointi COM-HPC-palvelinmoduuleille congatecin kaltaisten valmistajien toimesta mahdollistaa sen, että palvelimia voidaan asentaa verkon reunalle, pois ilmastoitujen palvelinhuoneiden tiukoista lämpörajoitteista. Ensimmäistä kertaa ne voidaan nyt asentaa minne tahansa, missä vaaditaan suurta tiedonsiirtoa mahdollisimman pienillä latenssiajoilla – aina deterministiseen reaaliaikaisuuteen asti.

Intel on julkaissut Sapphire Rapids -koodinimellä kehitetyt prosessorit tehotyöasemiin. Xeon W-3400- ja Xeon W-2400 -suorittimet tuovat ammattikäyttöön jopa 56 ydintä suorittimella. Dataa ytimille voidaan syöttää jopa 112 PCIe 5.0 -linjaa pitkin.

5G-verkot leviävät nyt vauhdilla, mutta työn alla on jo seuraava versio: 5G-Advanced. Se tuo lisää kapasiteettia, leikkaa laitteiden tehonkulutusta ja kutistaa latenssia yhä lyhyemmäksi. Qualcommin uusin modeemipiirisarja tukee jo tulevaa kehitysversiota.

Nokia on esitellyt kuudennen sukupolven optisten kytkinten prosessorinsa. PSE-6s -piirisarjan avulla voidaan toteuttaa 800 gigabitin runkoyhteyksiä yli 2000 kilometrin etäisyyksillä. Prosessorin kapasiteetti yltää 2,4 terabitin siirtämiseen sekunnissa.