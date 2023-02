IoT-moduuli paikantaa oman sijaintinsa

STMicroelectronicsin erittäin pienikokoisissa ja vähätehoisissa ST87M01-moduuleissa yhdistyvät erittäin luotettava ja vankka NB-IoT-datayhteys sekä tarkka ja joustava paikannus. Täysin ohjelmoitavat, sertifioidut LTE Cat NB2 NB-IoT -teollisuusmoduulit kattavat maailmanlaajuiset matkapuhelintaajuuskaistat ja sisältävät edistyneitä suojausominaisuuksia.

ST87M01 on yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisesti uusimman 3GPP-julkaisun 15 mukaisesti tarjotuista IoT-matkapuhelintuotteista, ja se tarjoaa laajennetun usean alueen LTE-peiton. Integroitu natiivi GNSS-vastaanotin, jossa on pääsy useisiin satelliittiverkkoihin, varmistaa parannetun ja tarkan paikantamisen.

Itse moduuli ja kaikki sisäiset mikropiirit ovat kokonaan ST:n suunnittelemia. Tämä pitää materiaaliskustannukset hallinnassa. Tämä edustaa ainutlaatuista markkinatarjousta tuotteiden laadun, turvallisuuden ja pitkäikäisyyden suhteen, ST kehuu.

Moduuli on mitoiltaan 10,6 x 12,8 millimetriä. Se on kvalifioitu teollisuuslämpötila-alueelle (-40…+85 °C). Virrankulutus on alle 2 mikroampeeria pienitehoisessa tilassa, silti lähetysteho on jopa +23 dBm.

Moduuli sopii moneen teollisuuden sovellukseen. Näitä ovat älykäs mittaus, älyverkko, älykäs rakentaminen, älykäs kaupunki ja älykkäät infrastruktuurisovellukset sekä teollisuuden kunnonvalvonta ja tehdasautomaatio, älykäs maatalous ja ympäristövalvonta. Se sopii myös seurantasovelluksiin, kuten lemmikkien, lasten ja vanhusten paikantamiseen, etätyöntekijöiden turvallisuuden seurantaan, laitteiden, kuten sähkötyökalujen seurantaan.

Suunnittelijoille saatavilla on useita protokollapinoja suosittujen IoT-käyttötapausten käsittelemiseen, mukaan lukien IPv6, TCP/UDP, CoAP/LWM2M, MQTT, HTTP/HTTPS ja TLS/DTLS. Lisäksi ST87M01 on suunniteltu tukemaan sekä standardoituja 3GPP AT-komentoja että ST-parannettuja AT-komentoja.

Moduulit sisältävät myös sulautetun eSIM-kortin. Lisätietoja löytyy täältä.

www.st.com/en/wireless-connectivity/nb-iot-products.html