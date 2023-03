Telia Finlandin yksiköissä tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena 101 tehtävää päättyy. Samalla aukeaa 45 uutta tehtävää.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkistanut uuden The State of Cloud Native Security 2023 -raporttinsa, johon haastateltiin yli 2 500 korkeantason johtajaa ympäri maailmaa. Raportin mukaan 90 prosenttia yrityksistä ei kykene ratkomaan uhkia riittävän nopeasti.

Vaisala on tänään esitellyt kannettavan Indigo80 -näyttölaitteen, joka on suunniteltu teollisuuden tarkistusmittauksiin, tietojen lyhytaikaiseen tallennukseen, kenttänäytteenottoon, tietojen analysointiin sekä vianmääritykseen.

Pelisivusto CasinosEnLigne.com on laatinut tilaston tietokoneiden ja älypuhelimien omistamisesta. Kun yhä useammat toiminnot tehdään älypuhelimilla, trendi on selvä. Yhä harvempi omistaa PC-tietokoneen ja määrä pienenee vielä varsin rivakkaa vauhtia.

Viime vuonna julkistettu COM-HPC on uusi suorituskykyisempien sulautettujen korttien standardi, joka kasvattaa nopeasti suosiotaan. Saksalaiset korttitietokoneiden jätit congatec ja Kontron ovat sopineet yhteistyöstä, jossa COM-HPC-kehityksen evaluointikorttien ominaisuuksia halutaan standardoida.

Canatu on vuonna 2004 teknillisestä korkeakoulusta ponnistanut yritys, joka kehittää hiilinanopohjaisia kalvoja elektroniikkateollisuuteen. Toimitusjohtaja Juha Kokkonen kertoo, että jatkuva kasvu vihjaa siihen, että ADAS- ja EUV-teknologioihin painottuva strategia toimii. Viime vuonna Canatun liikevaihto kasvoi 71 prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Puolijohdeteollisuuden osuus liikevaihdosta oli 63 prosenttia ja autoteollisuuden 26 prosenttia.

Amerikkalainen Silanna Semiconductor on laajentanut integroitujen AnyPort-referenssimallien perheeseensä 65 watin version. RD-35 -alusta tarjoaa kaiken, mitä insinööri tarvitsee prototyyppien ja täysin toimivan moniporttisen pikalaturin testaamiseen. Referenssialustalla onnistuu niin A- kuin C-tyypin USB-latureiden kehitys.

NordVPN kertoo tammikuun 9. päivä dark webiin ilmestyneestä uudesta Stealc-haittaohjelmasta. Venäläistä koodausosaamista esittelevä tietojen varastaja (Infostealer) edustaa uuden polven haittaohjelmia, joita voi liisata käyttöönsä.

TPM eli Trusted Platform Module on moduuli, joka takaa arkaluontoisen datan säilymisen PC-koneilla. Nyt tietoturvatutkijat ovat löytäneet kaksi haavoittuvuutta TPM 2.0 -siruista. Ongelma saattaa vaikuttaa jopa miljardeihin laitteisiin.

Jos tarvitsi DRAM-muistin päivitystä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, DIMM-kamman sai selvästi aiempaa edullisemmalla. DDR4-muisteissa hinnat putosivat 23-28 prosenttia ja DDR5-muisteissa peräti 30-35 prosenttia, kertoo TrendForce.