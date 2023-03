Renesas laajentaa yrityskaupalla NFC-piireihin

Japanilainen Renesas laajentaa langattomien piirien valikoimaansa ostamalla itävaltalaisen Panthronicsin. Grazissa päämajaansa pitävä yhtiö tunnetaan NFC-piireistään. Kauppahintaa yritykset eivät kertoneet.

Panthronics perustettiin vuonna 2014 kaupallistamaan DiRAC-tekniikka. Sen avulla signaali saadaan suoraan antennista NFC-piirin analogiseen etuasteeseen. Ensimmäiset kaupalliset sirunsa yhtiö esitteli loppuvuonna 2019 ja seuraavana vuonna yhtiö rikkoi liikevaihdossa miljoonan dollarin rajan.

Renesasille NFC on uusi aluevaltaus. Se on toiminut Panthronicsin kumppanina jo vuodesta 2018, joten kauppa ei sinänsä ole mikään jättimäinen yritys. Suurilla puolijohdetaloilla on tapana ostaa lupaavia tekniikoita itselleen ja nyt solmittu kauppa ennen kaikkea vahvistaa Panthronicsin kehittämän tekniikan kaupallisen potentiaalin.

Renesas ja Panthronics ovat tähän mennessä julkaisseet jo neljä yhteistä NFC-järjestelmäratkaisua. Näitä ovat mmPoS-päätteiden, langattoman latauksen ja seinärasia-älymittausalustojen ratkaisut. Yritykset ovat myös kehittäneet NFC-liitäntäkortin, joka on täysin integroitu Renesas Quick-Connect Studio -kehitystyökaluihin. Sen avulla asiakkaat voivat lisätä ominaisuuksia nopeasti ja helposti MCU-kehityskortteihin.

Datansiirron lisäksi Panthronicsin piireillä onnistuu pienten kannettavien ja puettavien laitteiden lataaminen NFC-yhteyden yli. Käyttökohteita rajoittaa latauksen teho, joka on tähän asti ollut suurimmillaankin 2,5 wattia.