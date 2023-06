Pelastavatko Applen ihmelasit Varjon?

Apple esitteli eilen joukon uusia tuotteita WWDC 2023 -tapahtumassaan, mutta odotetuin uutuus oli ilman muuta Vision Pro -lasit, joiden tehtävät on mullistaa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden markkinat. Mikäli Apple siinä onnistuu, se voisi olla onnenpotku myös suomalaiselle Varjolle.

IDC:n mukaan AR/VR-laseja myytiin viime vuonna 9 miljoonaa kappaletta. Määrä on 21 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, joten voidaan sanoa, että markkina on ollut pettymys. Meta kaappasi markkinoista 80 prosenttia, mutta totuus on, että kuluttajat eivät ole innostuneet virtuaalilaseista.

Applen lasit ovat yhtiölle tuttuun tyyliin raudaltaan hämmästyttävät. Lasien mekaaniseen suunnitteluun on kulutettu paljon aikaa. Panta näyttää paksulta, mutta on Applen mukaan hengittävä ja hyvinistuva. Lasien reunus blokkaa kaiken ympäröivän valon. Akku riittää kahden tunnin käyttöön, mutta laseja voi käyttää myös piuhaan kytkettynä.

Laseja ohjataan Applen ensimmäisen ”tilallisen” käyttöjärjestelmän avulla. VisionOS-alustaa pyörittää läppäreistä tuttu M2-prosessori, kamerat heijastavat kummallekin silmälle 4K-näkymää ja kymmenkunta anturia tulkitsee käsieleitä.

Lasien avulla käyttäjä voi ottaa FaceTime-puheluita, joissa ruutu leijuu ilmassa. Virtuaalisen työpöydän avulla voidaan ohjata Mac-tietokoneen ja iPadin sovelluksia. Käyttöliittymä näyttää MacOS:stä tai iPadista tutulta, paitsi että kuvakkeet leijuvat ilmassa.

Kummassakin OLED-paneelissa on 23 miljoonaa pikseliä. Kyse ei ole ihan fotorealistisesta kuvasta Varjon tapaan, mutta silti ollaan jo aika lähellä. Mutta Varjollakin toivotaan, että Visio Pro -lasit ovat massiivisesta 3500 dollarin hinnastaan huolimatta hitti, kun ne tulevat ensi vuonna markkinoille.

TechFirstin haastattelussa Varjon perustaja Urho Konttori sanoo, että Applen lasien epäonnistuminen veisi AR/VR-lasit kuluttajapuolella pitkäksi aikaan jäätyneeseen tilaan. Varjo on vahvassa asemassa teollisuuden AR/VR-ratkaisuissa, kun tehdään esimerkiksi autojen ohjaamon - tai käyttöliittymä, jos niin halutaan sanoa - suunnittelua simuloimalla. - Koko mixed reality -alueelle tarvitaan lisää yrityksiä, jotta sovellusekosysteemi kasvaa.

Samalla hiljenisivät myös huhut, joiden mukaan Varjon suunnittelijat etsivät jo uusia haasteita.

TechFirstin haastattelu Varjon Urho Konttorin kanssa täällä.