Fotoniikka kasvoi Suomessa yli kahden miljardin euron bisnekseksi

Fotoniikan alan arvioitu liikevaihto ylittää Suomessa jo kahden miljardin euron rajapyykin, selviää alkuvuodesta 2023 teetetystä Photonics Industry in Finland 2023 -kyselytutkimuksesta. Tämä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua vuoden 2020 kyselyn tuloksiin nähden.

Photonics Finland, Fotoniikan tutkimuksen lippulaiva (PREIN) ja Business Finland esittelivät yhteistyönä teetetyn tutkimuksen tuloksia viime viikolla järjestetyillä Optiikan ja Fotoniikan Päivillä. Photonics Industry in Finland 2023 -kyselytutkimus seuraa fotoniikka-alan kasvua, kehitystä ja työllistävää vaikutusta.

Viimeksi tutkimus on teetetty vuonna 2020, jonka jälkeen Suomeen on syntynyt peräti 40 uutta fotoniikkayritystä. Yhteensä alalla toimii 300 yritystä, jotka työllistävät yhdessä yli 6000 asiantuntijaa. Edellisiin tuloksiin verrattuna (1,2 miljardia) ala on saavuttanut yli 50 prosentin kasvun.

Fotoniikka-ala hyödyntää valoa ja ainetta sekä niiden vuorovaikutusta. Fotoniikan spektri kattaa ihmissilmällä havaittavien aallonpituuksien lisäksi ultravioletti- ja infrapunavalon. Siksi sillä on suuri merkitys arkielämän ratkaisuissa ja tulevaisuuden innovaatioissa. Esimerkiksi erilaiset näytöt, kamerat, mittausteknologiat, aurinkokennot sekä ledivalot ja internetin valokuituverkko perustuvat fotoniikkaan.

- Fotoniikka on mahdollistava teknologia ja siksi se on mukana lähes kaikkialla. Tämä selittää kovaa kasvua ja kysyntää, sillä heilahtelevassakin taloustilanteessa markkinoita löytyy aina. Suomessa on loistavia osaamiskeskittymiä ja erinomaista teknistä osaamista, kertoo Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmonen kertoo.

Suomalaisyritykset erottuvat kansainvälisessä vertailussa edukseen – fotoniikan alan kattojärjestö SPIE kertoo alan kasvavan kokonaisuudessaan noin kuusi prosenttia vuosittain. Suomessa teollisuuden kasvua tukee erityisesti fotoniikan koulutus sekä maailmanluokan tutkimus Suomen Akatemian rahoittaman PREIN-lippulaivan alla. Tulevaisuudessa fotoniikan pariin tarvitaan yhä enemmän eri tasoisia alan osaajia tutkimuksesta käytännön osaajiin.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä on pieniä alle 5 miljoonan liikevaihdon toimijoita. Suomalaisessa alan yrityksessä on keskimäärin noin kymmenen työntekijää. Tutkimukseen osallistuneet yritykset kuvasivat korkeita kasvuodotuksia seuraavalle kolmelle vuodelle – liikevaihdon odotettiin kasvavan 31 prosenttia ja työntekijöiden lukumäärän 18 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 36 prosenttia raportoi liikevaihtonsa kertyvän lähes yksinomaan viennistä mm. muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Aasiaan, mutta myös kotimaan markkinat ovat kasvussa.