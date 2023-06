Kaikkialla, missä on dataa, on koneoppimista

Juuri mikään tekniikassa ei ole puhuttanut ihmisiä viime syksystä lähtien niin paljon kuin generatiivinen tekoäly ja erityisesti OpenAI:n julkistama ChatGPT-botti. Kaikille kehitys ei ole tullut yllätyksenä. Kuten VMwaren Euroopan teknologiajohtaja Joe Baguleylle.

- Lopulta kaikkialla, missä on dataa, on koneoppimista, Baguley siteeraa erästä VMwaren asiakasta. Generatiivinen tekoäly on ollut tulollaan pitkään ja kehitys on vienyt vuosia.

ChatGPT perustuu suuriin kielimalleihin eli LLM-malleihin. Niiden parissa on tehty töitä jo vuosia, Baguley muistuttaa. - Ainoa yllättävä asia on se, mitä kuluttajat ovat keksineet tekoälyllä tehdä, Beguley sanoo ETN:n haastattelussa.

Moni on esittänyt epäilyjä, jopa pelkoja siitä, mihin tekoäly on kehittymässä. Baguleyn mukaan kysymykset ovat aiheellisia. - Missä data on? Millä malleilla se generoidaan? Kuka mallit omistaa? Millään opetussarjoilla mallit on koulutettu? Totuus on, että moni yrityskään ei tiedä, kuka heidän käyttämänsä LLM-mallit omistaa, hän sanoo.

Lopulta tekoälyn kanssa ajaudutaan väistämättä juridisiin ongelmiin. On ajauduttu jo. Briteissä lakimies käytti tekoälyn perusteluissaan, mutta tekoäly oli keksinyt oikeustapauksia. - LLM-mallit eivät ole älykkäitä, vaan lähinnä keksivät sanoja.

Myös tekijänoikeudesta tulee ongelmallinen kysymys. Jos käyttää tekoälyn generoimaa koodia, kenelle tekijänoikeus kuuluu? Onneksi tekoälylle kaavaillaan eettisiä ohjeita. - Toisaalta teknologia kehittyy aina nopeammin kuin lainsäädäntö. Toisaalta koneoppimista auttaa hallitsemaan dataa ja optimoimaan sanankäyttäjä. Sen avulla voidaan käyttää rautaa mahdollisimman optimaalisesti. Tämä auttaa koossa vähentämään datakeskusten tehonkulutusta, Baguley sanoo.

VMwaren malli virtuaalisista datakeskuksista, joita voidaan ajaa minkä tahansa pilvipalveluntarjoajan raudalla, sopii tekoälyaikaan hyvin. - Teknologiamme mahdollistama työkiireiden siirtely ja laskennan optimointi on nyt alkanut tulla laajasti käyttöön, kun olemme siitä ajaneet vuosia.

Baguleyn mukaan nyt voidaan päästä eroon pilvikaaoksesta, joka vaivaa jopa 80 prosenttia yrityksistä. - Mehän emme myy pilveä, emme edes hypervisoria, vaan avoimuutta ja joustavuutta. Älykästä pilveä, Baguley viittaa yhtiönsä cloud smart -sloganiin.