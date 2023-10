Joskus yritykset tekevät erikoisia demoja todistaakseen tekniikoiden toiminnan. Saksalainen Infineon on nyt tehnyt tällaisen demon toisen saksalaisen eli Adidaksen kanssa. Tuloksen on musiikin mukaan valojaan väläyttelevä lenkkitossu.

Nordic Semiconductor esitteli vuonna 2015 nRF52-sarjan järjestelmäpiirit, joita on toimitettu usieta miljardeja kappaleita. Nyt tämä suosikki on saanut päivityksen. Uusi nRF54L tuo lisää suorituskykyä, suuremman muistin, mutta silti pienemmän tehonkulutuksen kehittäjien käsiin.

Windowsin osuus tietokoneissa oli syyskuussa Statcounterin mukaan 68,4 prosenttia. Yrityksissä osuus oli vielä tätäkin kovempi. Kolmanneksi suurinPC-valmistaja Lenovo kuitenkin uskoo, että yrityksissä on kiinnostusta käyttää Androidia työasemissaan.

Polar on julkaissut uuden lippulaivatuotteensa Vantage 3:n. Yhtiö kehuu erityisesti uutta Elixir-mittausteknologiaa, jonka ansiosta 599 euroa maksava kello mittaa aiempaa selvästi tarkemmin sekä sykettä ett veren happisaturaatiota.

Jos PC-tietokoneeseen hakee mahdollisimman suorituskykyistä oheislaiteliitäntää, voi olla syytä odottaa jopa ensi vuoteen. Tuolloin tarjolle on tulossa vastikään julkistettu Thunderbolt 5, joka pesee kaikki nykyiset liitännät laudalta. Myös tulollaan olevan USB4-liitännän parannellun 2-version.

Jo kaksi vuotta sitten Gartner ennusti, että ensi vuoden aikana OT-ympäristöihin kehitetyt haittaohjelmat ovat edistyneet niin paljon, että ne aiheuttavat jonkun kuoleman. Ennustus nousi esille uudestaan Fortinetin teknologiatapahtumassa.

Useimmiten satelliiteissa käytetään hajautettua arkkitehtuuria, jolloin datansiirto tapahtuu 10-100 megabitin nopeuksilla. Mutta olisiko avaruudessa tarvetta ethernetin yhden gigabitin datanopeuksille? Teledyne ja Microchip näyttävät ajattelevan näin.

Teollisuus- ja kuluttajasovellusten suunnittelijoiden on harkittava tietoturvatoimintojen käyttöönottoa tietoturvauhkien yleistyessä. Yksi tapa on lisätä mikro-ohjaimelle laitetason suojausmoduuli, kuten Microchip Technology on tehnyt.

Edinburghilainen Dukosi aikoo mullistaa akkujärjestelmien monitoroinnin uudella langattomalla ratkaisulla, jota se lupaa toimituksiin vielä tämän vuoden aikana. Tekniikka lisää akustojen suorituskykyä ja elinikää ja mahdollistaa niiden uusiokäytön eliniän loppupuolella, kun kaikkien kennojen kunto tiedetään koko elinkaaren ajan.

Tulevat robottiautot edellyttävät erittäin tarkkaa sijaintitietoa. Sveitsiläinen u-blox on esitellyt alustan, joka yhdessä satelliittisignaalien, maa-asemien korjausdatan ja anturien avulla pystyy laskemaan ajoneuvon sijainnin parhaimmillaan 10-20 sentin tarkkuudella.

Bonnissa toimiva High Performance Battery AG sanoo saavuttaneensa ratkaisevan läpimurron akku- ja varastointitekniikassa: professori tohtori Günther Hambitzerin johtama tiimi on kehittänyt maailman ensimmäisen tuotantovalmiin solid-state- eli kiinteän akun, jolla on erinomaiset ominaisuudet.

Nokia Bell Labsin tutkijat ovat saavuttaneet kaksi uutta merenalaisen optisen viestinnän maailmanennätystä innovoimalla korkeamman tiedonsiirtonopeuden teknologioita.

VTT ja suomalainen kvanttialan yritys IQM Quantum Computers ovat saaneet valmiiksi Suomen toisen kvanttitietokoneen. Uusi 20 kubitin kvanttitietokone on osoitus vahvasta kansallisesta teknologiaosaamisesta sekä kyvykkyydestä skaalata kvanttitietokoneita yhä suuremmaksi ja paremmaksi ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.

Norjalainen TouchNetix on kehittänyt kosketus- ja eleohjausta erityisesti autojen kojelautoihin. Nyt yhtiön uusin innovaatio on Pilot ID: aXiom-sarjan piireille perustuva ratkaisu osaa erottaa, milloin kojelautaa ohjaa kuljettaja, milloin matkustaja ”pelkääjän paikalla”.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo laski heinä-syyskuussa 12,8 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen kolmanteen neljännekseen, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton tuore tilasto.

Maailman suosituin rakentelijoiden korttitietokone Raspberry Pi viedään pörssiin, sanoo korttitekniikkaan kehittävän säätiön ja yrityksen toimitusjohtaja Eben Upton. Yrityksen markkina-arvoksi on arvioitu noin puoli miljardia dollaria.

Check Point Software kertoo syyskuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Formbook nousi maailman yleisimmäksi haitakkeeksi Qbotin alasajon jälkeen. Suomessa kaksi yleisintä riesa olivat Injuke- ja Nanocore-troijalaiset.

Ranskalainen RF-laitteiden ASIC-piirien suunnittelutalo Presto Engineering kertoo yhteistyöstään Nokian kanssa. Yhteistyön tavoitteen on kehittää piirejä seuraavan sukupolven mikroaaltoyhteyksille osana DIMIT-projektia, jota tuetaan Ranskan investointipankin (BPI) toimesta.

Doppler-ilmiö tapahtuu, kun aallon taajuus tai aallonpituus muuttuu suhteessa havainnoijaan, joka liikkuu suhteessa aallonlähteeseen. Serbialainen MIKROE on esitellyt suoittujen Click-lisäkorttien sarjaansa uutuuden, joka hyödyntää tätä ilmiötä. Lisäkortti tukee esimerkiksi tunkeutumishälytysten ja automaattisten ovenavausten kehitystä, ja läsnäolon tunnistussovelluksia.

Eaton on tuomassa markkinoille uuden vaihtovirralla toimivan sähköautojen latausaseman, joka laskee automaattisesti tehohuippuja, kun sähköverkossa on ruuhka-aika. Green Motion Building -latausasemaa aiotaan esitellä kuukauden kuluttua Teknologia23-messuilla Helsingissä.