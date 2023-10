C# lähestyy Javaa

Ohjelmointikielten suosiota nettihakujen perusteella listaavaa Tiobe-indeksiä on välillä yhtä mielenkiintoista seurata kuin kuivuvaa maalia, niin vähän muutoksia kielten järjestyksessä tapahtuu. Lokakuussa Tiobe kuitenkin raportoi, että Javan nelostila voi pian olla uhattuna.

Python on edelleen listan kärjessä, vaikkakin sen suosio on nettihakujen perusteella hieman laskenut. Sama on tilanne C:n ja C++:n kohdalla, jotka jatkavat suosituimpien listan toisena ja kolmantena.

Ero listan viidennen eli C#:n ja neljännen eli Javan välillä ei ole koskaan ollut näin pieni. Tällä hetkellä ero on vain 1,2 %, ja jos trendi jatkuu, Tiobe ennustaa C#:n ohittavan Javan noin 2 kuukauden kuluttua.

Indeksissä Javan lukema putosi eniten (-3,92%) ja C# nousi eniten (+3,29%). Näitä kahta kieltä on aina käytetty samankaltaisilla aloilla, ja ne ovat siten olleet kilpailijoita jo yli 2 vuosikymmentä. Java:n suosion lasku johtuu pääasiassa Oraclen päätöksestä ottaa käyttöön maksullinen lisenssimalli Java 8:n jälkeen. Microsoft omaksui päinvastaisen lähestymistavan C#:n kanssa. Aiemmin C#:ta voitiin käyttää vain osana kaupallista Visual Studio -työkalua.

Nykyään C# on ilmainen ja avoin lähdekoodi, ja monet kehittäjät omaksuvat sen. Javan laskuun on Tioben toimitusjohtaja Pal Jansenin mukaan myös muita syitä. - Ensinnäkin Java-kieli on kehittynyt viime vuosina kovin hitaasti. Samalla sen täysin yhteensopiva suora kilpailija Kotlin on helpompi käyttää ja ilmainen, Jansen perustelee.