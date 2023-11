Nokia Säätiön palkitsi radiotekniikan gurun

Nokia Säätiö edistää ja tukee suomalaista tieteen kehittämistä ja opetustoimintaa tieto- ja teletekniikan sekä niihin liittyvillä tieteenaloilla. Antti Räisänen tunnetaan korkeisiin radiotaajuuksiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen uranuurtajana sekä intohimoisena radiotekniikan opetuksen kehittäjänä.

Suomi on viime vuosikymmenten aikana tullut tunnetuksi televiestinnässä ja muissa sovelluksissa käytettävän radioteknologian globaalina edelläkävijänä. Tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen on keskeistä, jotta Suomi säilyy tieto- ja viestintäteknologian sekä digitalisaation kärkimaana myös tulevaisuudessa.

Tässä työssä Antti Räisäsellä on ollut aivan keskeinen rooli. Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Kauppisen mukaan radiotekniikkaan liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen lisäksi hän on ollut avainasemassa käynnistämässä suomalaisten yritysten ja akateemisen maailman välistä yhteistyötä.

- Räisänen on osaltaan ollut luomassa perustaa Suomen maailmanluokan ICT-sektorille. Palkinnolla haluamme nyt osoittaa arvostuksemme emeritusprofessori Räisäsen vaikuttavalle uralle ja antaa hänelle tunnustusta yhtenä merkittävimmistä radiotekniikan tutkijoista Suomessa, Kauppinen sanoo.

Kansainvälinen sähkö- ja elektroniikkainsinöörien järjestö Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) on myöntänyt Räisäselle Fellow-arvon kunnianosoituksena hänen uraauurtavasta työstään korkeiden taajuuksien tieteellisessä tutkimuksessa sekä muista tieteellisistä saavutuksista. Tämä IEEE:n korkeimman tason tunnustus on myönnetty vain harvoille Suomessa. Akateemisen uransa aikana Räisänen on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa yli 500 tieteellistä artikkelia. Hän on ollut opiskelijoilleen omistautunut opettaja ja ohjannut uransa aikana yli 50 väitöskirjaa.

Räisänen itse toivoo, että hän on tutkimus- ja opetustyönsä kautta onnistunut innostamaan myös tulevien sukupolvien radiotekniikan ammattilaisia. - Olen erittäin ylpeä kaikista opiskelijoistani, jotka ovat osaltaan auttaneet viemään eteenpäin radiotekniikan osaamista Suomessa, ja on suuri kunnia saada tämä tunnustus, hän sanoo.

Nokia Säätiö on jakanut 28 vuoden aikana 1 960 apurahaa. Vuonna 2023 Nokia Säätiö jakaa apurahoina ja tunnustuspalkintoina yhteensä noin 465 000 euroa.