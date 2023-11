Trend Micro ehti ensin: tekoälypohjainen kyberturva-avustaja

Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkaissut uuden generatiivisen tekoälytyökalun, joka on suunniteltu auttamaan tietoturva-asiantuntijoita työssään tehostamalla työnkulkuja ja lisäämällä tuottavuutta. Työkalu on nimeltään Trend Companion.

Trend Companion voi lyhentää analyytikkojen riskianalysointiin ja uhkien tutkintaan kuluvaa aikaa 50 prosentilla tai enemmänkin. Yhtiön kyberturva-asiantuntija Kalle Salmisen mukaan työkalu vastaa tietoturvatiimien jatkuvasti kasvavaan työkuormaan.

- Tietoturvatiimit kamppailevat jatkuvasti voimiensa äärirajoilla, sillä heitä kuormittaa työn valtava määrä ja uhkatiedon monimutkaisuus. Trend Companion on meidän vastauksemme heidän hätähuutoonsa. Se on innovatiivinen generatiivinen tekoälyavustaja, joka selkeyttää työntekoa ja nopeuttaa tietoturvatoimia.

Trend Companionin selkokielinen käyttöliittymä selittää ja kontekstualisoi hälytyksiä, määrittelee uhat ja suosittelee niihin räätälöityjä vastatoimenpiteitä, tutkii ja selittää monimutkaiset skriptit ja komentorivit, ja auttaa analyytikoita kehittämään ja suorittamaan monimutkaisia uhkahakuja.

Lisäkti työkalu auttaa tietoturvatiimiä kehittämään OSQuery-kyselyitä IR- ja Forensics-moduuleissa.

Analyytikot ennustavat, että generatiivinen tekoäly sisällytetään aikanaan kaikkiin tärkeimpiin tietoturvatuotteisiin. Trend Micro on uutuustyökalullaan tämän kehityksen kärjessä. Pelkkä tekoäly ei silti riitä pitämään tietoturvatiimien tehokkuutta jatkuvasti huippuvireessä. Kriittisintä on data, jonka pohjalle tekoäly rakennetaan.

Trend Vision Onen ja Companionin GenAI-ominaisuuksien mukautuvien ja mallipohjaisten uhkahälytysten yhdistelmä voi nopeuttaa uhkiin reagointia jopa 30 prosentilla, nopeuttaa raportointia jopa kahdella tunnilla per raportti sekä parantaa hyökkäysten torjuntaa.