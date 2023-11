Melko tarkalleen kymmenen vuotta sitten suomalainen Jolla Oy julkaisi älypuhelimiin Sailfish OS -käyttöjärjestelmän. Nyt yhtiön koko liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön, kun yhtiön entinen johto ostaa Jollan liiketoiminnan. - Olen erittäin tyytyväinen, että suomalainen saneerausmenettely tarjosi ratkaisun tähän pattitilanteeseen, sanoo ostajayrityksen hallituksen puheenjohtaja ja yksi Jollan alkuperäisistä perustajaosakkaista Antti Saarnio.

Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkaissut uuden generatiivisen tekoälytyökalun, joka on suunniteltu auttamaan tietoturva-asiantuntijoita työssään tehostamalla työnkulkuja ja lisäämällä tuottavuutta. Työkalu on nimeltään Trend Companion.

Yhä useampi ei käytä enää käteistä rahaa maksamiseen ja pian on vuoro päästä eroon korteistakin. Näin uskoo ainakin englantilainen DIGISEQ, joka on yhdessä Infineonin kanssa kehittänyt maailman ensimmäinen sertifioitu alusta maksusormuksen kehittämiseen.

Marraskuun loppu on jo perinteisesti rahoitusta etsivien yritysten aikaa Helsingissä. Slush 2023 tuo torstaina ja perjantaina messukeskukseen 13 000 kävijää, 5000 startuppia ja 3000 sijoittajaa.

Kiinalainen OnePlus tunnetaan fyysisestä tilakytkimestä eli Alert Sliderista, jolla puhelimen voi nopeasti asettaa värisevään tai äänettömään tilaan. Viikon kuluttua Kiinassa julkistettavassa uudessa OnePlus 12 -huippumallissa säädin on vaihtanut paikkaansa puhelimen oikeasta kyljestä vasempaan.

Tesla haastaa Ruotsin valtion oikeuteen, raportoivat ruotsalaismediat. Syynä on se, ettei Tesla saa haltuunsa uusien autojensa rekisterikilpiä. Tämä johtuu meneillään olevista ammattiliittojen lakoista, joihin Elon Muskin perustama yritys on kirjaimellisesti törmännyt.

Sveitsiläinen LEM on tuonut markkinoille uuden kompaktin virta-anturin, joka on suunniteltu 800 V:n kolmivaiheisiin tehomoduuleihin. Mallimerkinnältään HAH3DR S07/SP42 tarjoaa laajan valikoiman virranmittausalueita 700 ampeerista 1200 ampeeriin.

Akkujen ja akustojen lisääntyminen kaikkialla kasvattaa tarvetta monitoroida niiden tilaa koko elinkaaren ajan. NXP on nyt esitellyt ohjainpiirin, joka valvoo akun tilaa kennotasolla jopa 0,8 millivoltin tarkkuudella.

Uusi langaton standardi näyttää auttavan lunastamaan älykkään kodin lupaukset. Se myös tarjoaa kuluttajille turvallisempia, luotettavampia ja saumattomimpia yhteyksiä ja sitä myötä parempia kokemuksia. Standardi on nimeltään Matter.

Viikko sitten ChatGPT:n ja monta muuta tekoälybottia kehittänyt OpenAI ilmoitti yllättäen, että yrityksen perustaja ja kantaja voima Sam Altman olisi erotettu pääjohtajan paikalta. Seurasi viikko, josta ei käänteitä puuttunut. Nyt Altman on palannut perustamansa yrityksen johtoon, mutta mikä ihme koko jupakan taustalla oli?

Viranomaisverkoissa ollaan siirtymässä hyödyntämään nykyisiä kaupallisia 5G-verkkoja. Uusi tekniikka tuo viranomaisten väliseen liikenteeseen paljon hyvää, mutta myös monia haasteita. Erillisverkkojen raportista selviää, miksi viranomaisten siirtyminen 5G:n aikakauteen kestää.

University College Londonin tutkijat ovat kehittäneet yhden atomin paksuisia nauhoja, jotka koostuvat fosforin ja arseenin seoksesta. Tällä läpimurtomateriaalilla on potentiaalia parantaa merkittävästi eri laitteiden, kuten akkujen, superkondensaattorien ja aurinkokennojen, suorituskykyä.

Aiempaa älykkäämmät ja integroidummat teknologiat ovat muuttaneet ja mullistaneet elämäämme kännyköistä lähtien aina siihen asti, miten teemme työtä kollegoidemme kanssa tai hoidamme ostokset. Käymme nyt läpi valtavaa muutosta, kun tekoäly ja reunalaskenta tehostavat eri toimialoja ja toimintoja. Odotan mielenkiinnolla, mitä yllätyksiä näemme vuoden 2023 jälkeen, kirjoittaa Lenovon maajohtaja Eero Tainio.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO on hyväksynyt a4ESSOR-konsortion kehittämän HDRWF-aaltomuodon (ESSOR High Data Rate Waveform) radioiden taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi. Oululainen Bittium on ollut yksi a4ESSOR-konsortion partnereista sen perustamisesta saakka.

Intel on ollut ikuisuudelta tuntuvan ajan puolijohdemarkkinoiden suurin yritys, mitä nyt Samsung käväisi kärjessä DRAM-markkinoiden hurjan kasvun aikana. Jo ensi vuonna kärkeen on nousemassa uusi yritys, kun valtaisia tekoälybuumi nostaa Nvidian listan kärkeen.

Globaaliin teleyhtiöön Lyca Mobileen kohdistui raju hyökkäys, joka häiritsi yhtiön palveluita useissa maissa. Seuraava hyökkäys on vain ajan kysymys, joten siihen on tärkeää varautua jo etukäteen, kirjoittaa TEHTRIS-tietoturvayhtiön aluejohtaja Torben Clemmensen.

Modulaarisuus, silmukan irrotustoiminto ja jopa SIL 3 -tasoinen signaalijohtimien vikavalvonta IEC/EN 61508 -standardin mukaisesti - nämä ominaisuudet yhdistyvät Pepperl+Fuchsin uudessa M-LB-4000-ylijännitesuojajärjestelmässä. Laitteet rajoittavat signaalijohtimiin indusoituneita transientteja, joita saattaa syntyä esimerkiksi salamaniskusta tai hakkurivirtalähteistä.

Thunderbolt-väylän 4-versio valmistui jo pari vuotta sitten, mutta monissa laitetyypeissä liitäntää ei vielä olla nähty. Nyt QNAP on esitellyt maailman ensimmäisen Thunderbolt 4 -liitäntää tukevan NAS- eli verkkotallennuslaitteen.

Tamperelainen Wirepas on kehittänyt 5G-verkkoihin mesh-tyyppisen IoT-tekniikan, joka on suorituskyvyltään mullistava. Nyt nimellä DECT NR+ standardoitu tekniikka pääsee tositoimiin, kun sillä siirretään mittausdataa Meter&Controlin uudessa sähköälymittarissa.