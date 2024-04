Tällä hetkellä yritykset ovat varovaisia, eikä komponentteja osteta. Pian on edessä kysynnän kova kasvu. Muutos tulee ehkä jo kolmannella neljänneksellä, viimeistään ensi vuoden puolella, arvioi komponenttijakelija Mouserin Euroopan toiminnoista vastaava Mark Burr-Lonnon.

Alif Semiconductor on nuori piilaaksolainen yritys, joka on jo saanut nimeä erittäin vähävirtaisten tekoälyohjaimien kehittäjänä. Nürnbergin Embedded World -messuilla yritys esitteli markkinoiden ensimmäisen Bluetoothia ja Matteria tukevan langattoman piirin, jossa on oma neuroverkko- eli NPU-prosessori.

Aalto-yliopiston professori Antti Oulasvirta on saanut 2,5 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoituksen käyttäjämallien tutkimiseen. Hankkeella on kunnianhimoinen tavoite: saada tekoäly ymmärtämään ihmistä nykyistä paremmin.

EU:n uusi NIS2-direktiivi vahvistaa kyberturvallisuutta monella tasolla, mutta tuo myös yrityksille paljon uusia vastuita. Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry on julkaissut EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi NIS2:n kansallisen soveltamisoppaan. Tavoitteena on tukea Suomessa toimivien yritysten kyberturvallisuustyötä vastaamaan muuttuvia lainsäädäntövelvoitteita.

Jos Nünrbergin Embedded Worldista pitäisi nostaa esiin yksi iso teema, vastaus on helppo: tekoäly. Datafarmeissa markkina on jo Nvidian kaappaama, mutta tekoäly on tulossa vahvasti kaikkiin, myös pienempiin laitteisiin. Siihen Nvidia ei pysty, vaan markkinat ovat vapaat Ambient Scientificin kaltaisille startupeille.

Joskus halutaan tietää laitteen sijainti senttimetrin tarkkuudella. Tällöin satelliittisignaali ei riitä, mutta avuksi voidaan ottaa RTK-menetelmä, jossa korjataan satelliittien signaaleissa olevia virheitä vertaamalla liikkuvan vastaanottimen tietoja kiinteän perusaseman tietoihin. Tämä mahdollistaa äärimmäisen tarkan paikannuksen reaaliajassa.

Japanilainen Renesas lanseerasi viime vuonna pilvipohjaisen Quick Connect Studio -työkalut, joilla sulautettujen järjestelmien suunnittelu onnistuu vedä ja pudota -periaatteella. Nürnbergin Embedded Worldissa työkaluun tuotiin uusia ominaisuuksia. Käyttäjiä paketille on tähän asti tullut parisataatuhatta.

Yleinen talouden epävarmuus heijastuu myös startup-sijoituksiin, ja suomalaisten startupien vuonna 2023 keräämän rahoituksen määrä putosi merkittävästi edeltävistä ennätysvuosista. Pääomasijoittajien mukaan suomalaiset startupit keräsivät vuonna 2023 yhteensä 871 miljoonaa euroa kasvurahaa.

Barcelonassa toimiva IoT-antennien kehittäjä Ignion on esitellyt Nürnbergin Embedded World -messuilla Oxion-kehitysalustan, joka lyhentää langattomien laitteiden suunnitteluaikaa. AWS:n avulla IoT-laitekehittäjät voivat hyödyntää tekoälyn ja koneoppimisen tehoa reaaliajassa nopeuttaakseen antennien suunnittelua.

Embedded World -messuilla nähdään kasoittain uusia yhden kortin tietokoneita, joilla tuodaan tekoälyprosessointi verkon reunalle. Tärkeä puoli teollisuuden kortteja on myös tehonkulutuksen pitäminen kurissa. Kontron näyttää esimerkkiä.

Autoista on tulossa yhä enemmän ohjelmallisesti määriteltyjä, jopa softa-autoja. Arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia uuden auton hinnasta muodostuu ohjelmistokehityksestä vuonna 2030. Nyt NXP on esitellyt ensimmäiset sirunsa, joihin tulevien ”softa-autojen” keskitetty datanprosessointi perustuu. S3255-piiri on uuden S32 CoreRide-alustan ensimmäinen toteutus.

Teksasilainen Silicon Labs tunnetaan langattomasti IoT-piireistään, joiden radiot tukevat useaa protokollaa. Nyt yhtiö esittelee Nürnbergin Embedded World -messuilla uutta xG26-piiriperhettä. Siinä yhtiö on nostanut sirujen suorituskyvyn aivan uudelle tasolle.

Ruotsalainen sulautettujen sovellusten työkaluja kehittävä IAR uskoo, että avoin RISC-V-arkkitehtuuri taipuu hyvin myös autojen turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. IAR tekee tässä yhteistyötä Nuclei System Technologyn ja MachineWaren kanssa.

EDA viittaa työkaluihin, joilla mikropiirien suunnittelu on automatisoitu. SEMI-järjestön alainen ESD Alliance seuraa markkinoiden kehitystä. Viimeisen raportin mukaan EDA-alalla työskenteli vuoden 2023 lopulla hieman yli 60 tuhatta suunnittelijaa. Tarkalleen luku oli 60 106.

VTT kertoo, että nykyisen Otaniemessä sijaitsevan Micronovan pilotointiympäristön rinnalle rakennetaan uusi yhteiskäyttöinen pilottilinja. Sen laitteistot tukevat sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille. Uusi linja tulee olemaan uuden Kvanttinovan ydin.

Tänään alkavilla Nürnbergin Embedded World -messuilla nähdään tuttuun tapaan iso joukko uusia sulautettujen sovellusten moottoreita eli mikro-ohjaimia. Renesas esittelee messuilla Arm Cortex-M23 -ytimeen perustuvan RA0-ohjainperheen. Se on yhtiön mukaan markkinoiden vähävirtaisin yleiskäyttöinen 32-bittinen ohjainpiiri.

Robotiikassa, drooneissa ja vaikkapa robottipölynimurissa tarvitaan tarkkaa tietoa siitä, mitkä esineet ja esteet ovat laitteen ympärillä. TDK:n uusi MEMS-anturi osoittaa, miksi ultraääni on ylivertainen tekniikka näissä ToF- eli lentoaikaa mittaavissa sovelluksissa.

Sulautetun elektroniikan suurin messutapahtuma Embedded World alkaa tänään Nürnbergissä. Komponenttien jakelija DigiKey ilmoitti samalla käynnistävänsä NXP Semiconductorsin kanssa suunnittelukilpailun, jossa on hyviä palkintoja Applelta.

Suuret kielimallit näyttävät nyt, mihin ollaan menossa kameravalvonnassa. Kun valvontakameraan lisätään tehokas, mutta vähävirtainen tekoälyprosessori, kameralle voidaan esittää kuvaan liittyviä hakuja luonnollisella kielellä. Vähän kuin juttelisi ChatGPT:n kanssa.

Intelin Meteor Lake -prosessorit tunnetaan virallisesti nimellä Core Ultra. Kyse on tähän asti tehokkaimmista kannettavien tietokoneiden prosessoreista. Nyt saksalainen Kontron tuo ne sulautettujen sovellusten korttitietokoneille ensimmäistä kertaa.