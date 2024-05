RISC-V lisää suunnittelijan vapauksia

Avoin mikro-ohjainten RISC-V-arkkitehtuuri on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja nyt myös isot ohjainpiirien valmistajat ovat täysillä kehityksessä mukana. Renesasin sulautetun prosessoinnin ryhmän varatoimitusjohtaja Daryl Khoo korostaa, miten RISC-V laajentaa suunnittelijoiden vapauksia.

Renesas esitteli vastikään ensimmäisen yleiskäyttöisen, 32-bittisen RISC-V-pohjaisen mikro-ohjaimensa. Siinä RISC-V-ydin on Renesasin itsensä kehittämä. Prosessi on ollut varsin nopea, sillä yhtiö aktivoitui RISC-V:n kanssa lokakuussa 2020. Nyt se on ainoa ohjainvalmistaja, jonka valikoimassa on Arm-ytimien lisäksi omia RX-ytimiä ja RISC-V-ytimiä.

Daryl Khoo kertoo hämmästyneensä sitä, että mikro-ohjainsektori kehittyy jännittävään suuntaan tarjoamalla suunnittelijoille kasvavan valikoiman valintoja, jotka on räätälöity heidän suorituskyky- ja tehovaatimuksiinsa. Toisin kuin klassisessa 1990-luvun keskustelussa x86- eli CISC- ja PowerPC- eli RISC-arkkitehtuurien ansioista, mikro-ohjaimissa näyttää olevan paljon tilaa kilpaileville – ja toisiaan täydentäville – prosessoriytimille.

RISC-V on monessa suhteessa vielä alkuvaiheessaan, Khoo muistuttaa. - Tehtävämme on siirtää RISC-V akateemisesta harjoittelusta elinkelpoiseksi kaupalliseksi vaihtoehdoksi, jota tukevat luotettava prosessoritoimittaja ja vankka ohjelmistoekosysteemi. Harvoilla valmistajilla on tämän väitteen esittämiseen tarvittavat resurssit ja kokemus.

Khoon mukaan monissa sovelluksissa kuluttaja-, lääketieteen, teollisuuden ja IoT-alueilla siirrytään vanhoista 8- ja 16-bittisistä sovelluksista 32-bittisiin. Tämä voi tarkoittaa smaalla siirtymistä avoimeen käskysarjaan.

- Pienemmille yrityksille ja aloitteleville yrityksille tarjoamme sekä ilmaisen e² studioon perustuvan kehitysjärjestelmän että kaupallisia ympäristöjä, kuten SEGGERin Embedded Studio for RISC-V ja IAR:n Embedded Workbench for RISC-V. Näiden työkalujen avulla voidaan kääntää, analysoida ja korjata RISC-V-koodia tehokkaasti.

RISC-V houkuttelee asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita uudesta ydinarkkitehtuurista ja jotka etsivät kustannussäästöjä työstääkseen vanhoja järjestelmiä uudelleen. Khoon mukaan sillä on potentiaalia virtaviivaistaa ja konsolidoida nykypäivän pirstoutuneita SoC-arkkitehtuureja upottamalla useita erilaisia ​​ja yhteensopimattomia prosessoreita, kuten pääprosessori, näytönohjain, alijärjestelmäohjain ja audio-DSP, jotka kaikki käyttävät erilaisia ​​ohjelmistopinoja. - Koska RISC-V on vapaa yhden toimittajan määräysvallasta, se suojaa myös asiakkaiden tulevia ohjelmistoinvestointeja ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja, Khoo päättää.