Ethernet suoraan kenttälaitteeseen

Ethernet tekee yhä vahvemmin tuloaan prosessiautomaatioon ja muihin teollisiin sovelluksiin. Uusin tekniikka on Ethernet-APL (Advanced Physical Layer), joka tuo jopa 300 kertaa nykyisiä kenttäväyliä nopeammat yhteydet verkon reunalle. Pepperl+Fuchs esitteli ACHEMA 2024 -messuilla uusimpia ratkaisujaan.

APL on teollinen verkkostandardi, joka on suunniteltu parantamaan Ethernet-yhteyksiä prosessiautomaatiossa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Se on osa laajempaa pyrkimystä tuoda teollinen Ethernet kenttätasolle, mahdollistaen nopeat yhteydet suoraan kenttälaitteisiin, kuten antureihin ja toimilaitteisiin.

Ethernet-APL tukee nopeita tiedonsiirtonopeuksia, mahdollistaen reaaliaikaisen kommunikaation ja ohjauksen teollisuusympäristöissä. Se käyttää kaksijohtimista teknologiaa, mikä yksinkertaistaa kaapelointia ja asennusta, tukee Power over Ethernetiä, ja jopa 1000 metrin pituisia kaapelivetoja.

Pepperl+Fuchs esitteli ACHEMA 2024 -messuilla ratkaisuaan, jossa kenttälaitteet yhdistetään 10 megabitin sekuntinopeudella. Laitteet voivat tarjota hyvät diagnosointi- ja konfigurointiominaisuudet ja nämä tiedot ovat näinollen käyttäjien käytettävissä.

Uusin FieldConnex-innovaatio Ethernet-APL Rail Field Switch mahdollistaa sen, että useat sovellukset pyytävät dataa kentältä samanaikaisesti. Fyysisen kerroksen kautta saatavan diagnostiikan avulla voidaan havaita ja poistaa pikkuhiljaa paheneva laadun heikkeneminen ja asennusvirheet. Ethernet APL -tekniikan saumaton lisätieto auttaa yksinkertaisesti pitämään tuotannon laadun ja laitoksen käytettävyyden korkealla tasolla. Kytkin lisäksi raportoi kuituoptisesta siirrosta tehdyt fyysisen kerroksen mittaukset.

Juuri tätä varten kehitetyt SFP-moduulit yhdistävät kytkimen verkkoon yksitilaisen tai monitilaisen valokuitukaapelin avulla. Nämä mahdollistavat jopa 30 km pitkän kaapelin käytön.