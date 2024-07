Yhdelle flash-sirulle jo 2 terabittiä dataa

Flash-sirujen tallennuskapasiteetti kasvaa sekin kovaa vauhtia. Kioxia Europe GmbH on esitellyt BiCS-arkkitehtuuriin perustuvan sirun, jonka kapasiteetti on markkinoiden suurin. Neljä bittiä samaan soluun tallentavan piirin kapasiteetti on kaksi terabittiä.

Yhtiö ilmoitti samalla aloittavansa uusien QLC-piirien näytetoimitukset asiakkailleen. Kyse on Kioxian 8. sukupolven BiCS-siruista. Siinä on paranneltu sekä pystysuoran että lateraalisen skaalauksen osalta edistysaskelia. Lisäksi yhtiö on ottanut käyttöön uraauurtavan CBA-teknologian (CMOS direct Bonded to Array), joka mahdollistaa korkeamman bittitiheyden ja 3,6 gigabitin liitäntänopeuden.

Jos uutta 2 terabitin QLC-piiriä vertaa Kioxian tämän hetken tiheimpään, markkinoilla olevaan flash-siruun, sen bittitiheys on noin 2,3-kertainen. Kirjoitusnopeus paranee 70 prosenttia. 16-nastainen kotelo on mitoiltaan 11,5 x 13,5 millimetriä ja sen korkeus on 1,5 millimetriä.

2 terabitin QLC-piirin lisäksi Kioxia lisäsi valikoimaansa yhden terabitin sirut. Siinä datan peräkkäinen kirjoitusnopeus on noin 30 prosenttia parempi kuin suuremmalla sirulla. Datanlucvun viive lyhenee lisäksi 15 prosenttia. Terabitin sirua ollaan ottamassa käyttöön niin SSD-levyillä kuin mobiililaitteiden tallennustilana.