Suomalainen Small Data Garden uudistaa sisäilman laadun tarkkailun

Suomalainen start-up Small Data Garden, jonka tavoitteena on auttaa rakentajia, kiinteistöalan ammattilaisia ja omakotiasujia sisäilman lämpötilan ja ilmanvaihdon valvonnassa ja ohjauksessa, on kehittänyt käyttövalmiin, älykkääseen havainnointiin erikoistuneen verkkoratkaisun, joka lisää energian säästöä jopa 20 prosenttia ja vähentää kunnossapitokustannuksia 30 prosenttia.

Yhteistyökumppani Renesas haastattelee Small Data Gardenin partneria ja hallituksen puheenjohtajaa Timo Liukkoa selventääkseen haasteita ja mahdollisuuksia, joita liittyy nykyajan edistyneimpien ilmanlaatua valvovien ja ohjaavien järjestelmien varustamiseen älykkäillä IoT-laitteilla ja pilvipalveluilla.

Renesas: Milloin Small Data Garden on perustettu?

Timo Liukko: Aloimme työskennellä tiiminä vuonna 2017 keskittymällä ilmanvaihtojärjestelmiin asennettaviin kehittyneisiin ympäristöantureihin. Asennustyö oli vaativaa sisältäen runsaasti johtojen vetämistä, reikien poraamista ja paikallisten koteloiden liittämistä toisiinsa. Sitä prosessia ei ole yhtään ikävä.

Tästä heräsi tietysti ajatus hoitaa asia pitkän kantaman omaavalla langattomalla vaihtoehdolla, joten ryhdyimme testaamaan asiaa ja tekemään prototyyppejä, ja seurauksena oli, että asiakkaamme ja rahoittajamme olivat erittäin innostuneita tekemisistämme. Kun halusimme aloittaa liiketoiminnan laajemmassa mitassa, saimme Renesasin kaltaisia hyviä ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja laadultaan erinomaisen anturin, jolloin tuli mahdolliseksi valloittaa uusia markkinoita.

Renesas: Mikä havainnoinnissa ja datan keruussa on sellaista, mikä herätti kiinnostuksenne panostaa tähän markkinaan?

Timo Liukko: Meidän fokuksemme on painottunut asuntorakentamiseen. Tämä painopistealue korostuu Pohjoismaissa niiden vaihtelevien sääolojen ja vaikeiden talvien vuoksi, jolloin materiaalien tulee olla korkeatasoisia äärimmäisen energiatehokkaiden rakennusten toteuttamiseksi. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös rakennusten ilmanvaihdolle määrittäen kuinka säänkestäviä rakenteiden tulee olla.

Aikaisemmin testatessamme tekniikkaamme törmäsimme erikoissovellukseen porotokan hyvinvoinnin havainnoinnissa ja jäljittämisessä. Suomessa laiduntaa noin 200 000 poroa, joita valvotaan jatkuvasti joka päivä kaikissa sääoloissa.

Tämä on pieni erikoismarkkina meille, mutta olemme siitä oppineet ja soveltaneet oppia rakennusteollisuudessa, että porotokkien jäljittämisessä tarvitaan hyvää radiotekniikkaa ja hyvälaatuisia antureita, joiden tulee olla toimintakykyisiä hyvin erilaisissa ja ankarissa ympäristöoloissa. Anturien itsessään tulee myös olla toimintakykyisiä pitkiä aikoja. Meidän laitteistomme toimivat ilman huoltoa ja ylläpitoa tyypillisesti viisi vuotta.

Renesas: Kertoisitko meille lisää Small Data Gardenin ratkaisuista?

Timo Liukko: Huonolaatuinen sisäilma vaikuttaa asumismukavuuteen, omaisuuden arvoon, energiatehokkuuteen ja voi heikentää tuottavuutta työpaikoilla. Tarjoamamme kasvava valikoima älyanturiratkaisuja pystyy havainnoimaan erilaisia ympäristössä tapahtuvia muutoksia, kuten ilman laatua, CO2-pitoisuuksia, lämpötilaa, suhteellista kosteutta, ilmanpainetta ja lyhytaikaisten orgaanisten yhdisteiden läsnäoloa. Meidän IOTSU VARMA Indoor Air Quality -tuoteperheellä toteutettuja ratkaisuja on löydettävissä kaikkialta kodeista ja toimistoista julkisiin tiloihin ja rakennustyömaihin.

Osoituksena kyvyistämme on yhdistää erilaisia antureita samaan yksikköön siten, että mittausstandardit pysyvät korkeina ja akkujen käyttöikä säilyy pitkänä. Renesasin kaasuanturit soveltuvat erinomaisesti tähän ympäristöön.

Renesas: Kun kyseessä on sisäilman laatu ja rakennusteollisuus niin, miten Small Data Garden erottautuu kilpailevien toimijoiden ilmanlaaturatkaisuista?

Timo Liukko: Mielestäni tärkeä oivallus meille oli tunnistaa, että asiakas haluaa lisäarvoa ja että meidän tule osoittaa olevamme enemmän kuin pelkkä koteloiden siirtelijä. Lyhentääksemme tuotekehitysaikaa ja markkinoille pääsyä ymmärsimme, ettei meillä voi olla liian monia välivaiheen toimijoita kuten järjestelmäintegraattoreita tai datahallinnan palveluntuottajia.

Niinpä lisäsimme älylaitteita ja ympäristöhälytyksiä, joita on helppo ohjata, mitata ja hallita. Päästäksemme lähemmäksi asiakasta aloimme tarjota palveluja datan tulkitsemista ja esittämistä varten ja miten parhaiten voidaan hallita antureita, jotta pystytään pitämään huolta koko anturikannasta. Tällä tavoin päädyimme tarjoamaan älylaitteita, kokonaisia laiteratkaisuja ja nyttemmin pilvipalvelujen valikoimaa, joka lähettää dataa asiakkaalle reaaliajassa viikoittaisten rakennusten kuntoraporttien lisäksi. Se on suoraan takaisin kytketty järjestelmä.

Renesas: Nyt kun olette tuoneet markkinoille käyttövalmiin laite- ja palveluratkaisun niin, mitä on tulossa seuraavaksi?

Timo Liukko: Anturiverkkojen ja datapalvelutarjonnan jälkeen seuraavana on vuorossa julkistaa palveluja, jotka eivät pelkästään jäljitä dataa vaan tuottavat myös jossain muodossa toiminnallista automaattista takaisinkytkentää. Jos anturi lähettää esimerkiksi hälytyksen, on tarkoituksenmukaista siirtää tämä tieto helposti eteenpäin siten, että ilmanvaihtojärjestelmä sallii poistoilmatuulettimen käynnistymisen. Kun anturi ilmaisee ilmanlaadun palautuneen sallittujen rajojen sisälle, ilmanvaihtojärjestelmä alkaa vähentää tuulettimen toimintaa. Tämän tyyppiset älykkäät yhteydet lisäävät palveluistamme ja IoT-ratkaisuistamme saatavia hyötyjä.

Renesas: Ilmanlaatuun liittyvistä asioista on tullut yhä keskeisimpiä rakennusteollisuudessa, mikä on korostunut hätäisenä tarpeena määritellä ja saada käyttöön toimintaa sääteleviä standardeja. Miten olette edenneet näissä asioissa?

Timo Liukko: Jopa Euroopan unionin sisällä on olemassa lukuisia standardeja ja projekteja. Olemme olleet onnekkaita, koska olemme voineet karsia pois agendalta suuren osan näistä kysymyksistä keskustelemalla eri alueilla toimivien asiakkaidemme kanssa todella ymmärtääksemme ja parhaalla tavalla tuomalla esiin heidän yksittäiset tarpeensa. Tämä tietenkin edellyttää läheistä yhteistyötä paikallisten partnereiden kanssa, jotta voimme varmistaa asiakkaille tarvittavan testiympäristön sekä varmennus- ja dokumentointiprosessien saatavuuden.

Renesas: Miten yhteistyökuviot Renesasin kanssa suunnittelupartnerina saivat alkunsa?

Timo Liukko: Olimme kartoittamassa parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita ja tekniikoita, kun meille suositeltiin Renesasia yhtiönä, jonka anturilaitteet olisivat vähän tehoa kuluttavia, monikäyttöisiä, helposti asennettavia ja testattavia eivätkä vaatisi kalibrointia. Lisäksi meillä olisi käytettävissä Renesasin tekniset tukitoiminnot vastaamassa kysymyksiimme.

Päädyimme suunnittelemaan yhteistyössä sisäilman laatua mittaavan anturin Renesas ZMOD4410:n, jonka käyttöikä ylittää kymmenen vuotta ja on helposti konfiguroitavissa yhdestä Renesasin laiteohjelmistokirjastosta ladattavaan laiteohjelmistoarkkitehtuuriin. Anturissa voidaan käyttää tekoälyä, jolloin se on jatkuvasti sovitettavissa vaihtuviin ympäristöoloihin ilman uudelleen kalibroinnin tarvetta, mikä yleensä vaaditaan muiden toimittajien ilmanlaatua mittaavien anturien yhteydessä. Tämä automaattinen adaptiivisuus teki meihin suuren vaikutuksen.

Renesas: Missä Small Data Garden näkee itsensä muutaman vuoden kuluttua?

Timo: Tunnemme hyvin pohjoismaiset ja eurooppalaiset markkinat ja uskomme, että samantyyppinen kehityskulku muillakin markkinoilla, mukaan lukien Yhdysvallat, on odotettavissa ympäristöön ja ilmanlaatuun liittyvissä asioissa. Näemme, että lisääntyvässä määrin ollaan ymmärtämässä, että sisäilman laatu on tärkeä osa kestävää kehitystä, mikä on hallittavissa ainoastaan tehokkaasti tapahtuvalla automatisoidulla datan keruulla, analyysillä ja tulosten esittelyllä. Markkinat ovat nyt auki. Nyt on aika investoida ja lisätä palveluntarjontaa.