NI tulee takaisin

National Instruments oli takavuosina yritys, joka näkyi kaikkialla. Sillä oli paikalliset toimistot lähes joka maassa. NI:n maakohtaiset toimistot korvattiin vuosia sitten globaaleilla asiakkuuksilla, mutta heiluri meni ehkä liian pitkälle. Nyt yhtiö palaa kartalle nyt uuden emoyhtiönsä Emersonin tuella, lupaa lokakuun alussa Pohjoismaiden ja Benelux-maiden maajohtajana aloittanut René Voorhorst.

Vuosi sitten amerikkalainen automaatiojätti Emerson, jolla on 70 000 työntekijää, osti NI:n ja perusti sen uudeksi Test & Measurement -ryhmäkseen. Silti NI-brändi ja innovaatioille omistautuminen jatkuvat, René Voorhorst vakuuttaa. NI on 45-vuotinen alan edelläkävijä, ja se on ollut avainasemassa PC-pohjaisten instrumenttien ja mittausten keksimisessä. NI:llä on edelleen 35 tuhatta asiakasta ja yli 7000 työntekijää.

Voorhorst on asunut pitkään Tukholmassa, joten hän tuntee Pohjoismaat hyvin. Hänen mukaansa mitään strategiaa lähteä Pohjoismaista ei koskaan ollut. - Muutama vuosi sitten siirsimme painopisteen entistä voimakkaammin Test Systems -liiketoimintaamme. Asiakkaat kuitenkin halusivat meidän painottavan niitä ydintuotteita ja ohjelmistoja, jotka tekivät NI:stä heille luotetun valinnan. Vaikka olemme edelleen sitoutuneita Test Systems -liiketoimintaamme, keskitymme nyt uudelleen laajaan asiakaskuntaan, Voorhorst kertoo.

- Jakelijamme CNRoodin kautta NI on ollut viime vuosina hyvin edustettuna koko Pohjois-Euroopassa, ja jatkamme sitä. Lisäksi haluamme luoda asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia olla yhteydessä NI:hen paikallisesti, tapahtumissa tai kumppaneidemme kautta. Keskitymme tukemaan asiakkaitamme, vahvistamaan suhteita ja tekemään heille mahdollisimman helpoksi pääsyn NI-tuotteisiin, -järjestelmiin ja -palveluihin menestyäkseen, Voorhorst sanoi CN Roodin isännöimässä TM Days -tapahtumassa Espoossa.

Millaisena Voorhorst näkee NI:n tulevaisuuden? Edessä on suuria muutoksia tekoälyn vetämänä, mikä tuo monia muutoksia eri aloille. Testauksen merkitys kuitenkin vain kasvaa.

- Tekoäly tekee testattavista laitteista paljon monimutkaisempia, mutta yritysten on myös tehtävä enemmän testejä lyhyemmässä ajassa ja uusilla työkaluilla. Automatisointi on välttämätöntä, ja tämän kehityksen ytimessä ovat ohjelmistotyökalut. Tekoäly voi jo nyt tuottaa esimerkiksi suunnitteludokumentaatiota.

Voorhorstin mukaan NI:n ohjelmistopohjainen, modulaarinen ja avoimen alustan lähestymistapa on ihanteellinen joustava perusta tulevaisuuden nopeasti muuttuville vaatimuksille ja haasteille. Emerson Test & Measurement -ryhmä julkaisi äskettäin pitkän aikavälin ohjelmistoinvestointinsa ja tiekarttansa, joilla varmistetaan, että T&K-päätökset tehdään asiakkaan tarpeiden ja prioriteettien mukaisesti.

Yksi askel tällä tiellä oli LabVIEW+ -ohjelmistopaketin lanseeraus, joka sisältää LabVIEW:n sekä muita NI-ohjelmistoja, kuten TestStand tai Instrument Studio. - Paketti kokoaa yhteen parhaat NI-testiohjelmistot, jotka säästävät insinöörien aikaa optimoimalla heidän työnkulkunsa jokaisen osan, Voorhorst sanoo.

Mutta paljon on tapahtunut myös laitteistopuolella. Tiedonkeruun merkitys kasvaa, ja konkreettisena merkkinä jatkuvasta innovaatioinvestoinnista NI on tuonut markkinoille uuden mioDAQ-laitteen. Uusi tuote on kestävä mittari, joka tukee USB 3.0 -liitäntää ja jota voidaan käyttää ±10 voltin ja jopa 20 ampeerin mittaamiseen, sähkömekaanisten testijärjestelmien rakentamiseen ja monimutkaisten elektroniikkasuunnitelmien validointiin.

MioDAQ tukee NI:n ilmaista FlexLogger Light -työkalua, mutta jos ohjelmointia tarvitaan, se voidaan tehdä myös LabVIEW:llä ja Pythonilla. - DAQ eli datankeruu on tullut takaisin, mutta oikeastaan haluan sanoa, että NI on tullut takaisin, René Voorhorst päättää.