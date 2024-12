Applen Lightning-liitin ehti teini-ikäiseksi

EU:n radiolaitedirektiivi määrää, että 28.12. jälkeen myynti tulevat ladattavat laitteet sisältävät USB-C-latausliittimen. Dramaattista muutosta direktiivi ei tuo, mutta se siirtää historiaan Applen vuonna 2012 esitellyt Lightning-liittimen.

Lightning-liitin nähtiin ensimmäisen kerran iPod-soittimessa. Se korvasi vanhan 30-nastaisen liittimen ja oli symmetrinen, joten se voidaan liittää laitteisiin kummin päin tahansa. Liittimellä on kuitenkin rajoituksensa.

8 nastaa kummallakin puolella on liitetty vastapäiseen nastaan toisella puolella, mitä symmetrisyys edellytti. Ohjaimen tehtävä on ohjata teho- ja datasignaalit oikeiden nastojen läpi.

Lightning ei nimestään huolimatta ole kovin nopea liitäntä, vaikka sitä aikoinaan olikin. Maksimidatanopeus on 480 megabittiä sekunnissa, kun esimerkiksi USB 3.0:n datanopeus on 5 gigabittiä sekunnissa. USB 3.0 -tuen Apple on tuonut vain joidenkin iPad-mallien liitäntään.

Isompi ongelma Lightning-liitännässä on jännitteen rajaaminen 2,4 volttiin. Sen takia Applen laitteisiin ei ole voitu tuoda pikalatausta. Vaikka iPhone-puhelimissa on 8-polvesta asti ollut tuki USB PD -tehonsiirrolle, nopeampi lataaminen on edellyttänyt USBC-Lightning-kaapelin ostamista.

USB-C_vaatimus koskee seuraavia radiolaitteita, jos laitetta voi ladata langallisesti: matkapuhelimet, tabletit, digitaalikamerat, kuulokkeet, kuulokemikrofonit, kädessä pidettävät videopelikonsolit, kannettavat kaiuttimet, sähköiset lukulaitteet, näppäimistöt, hiiret, kannettavat navigointijärjestelmät ja nappikuulokkeet.

Kuluttajalla on jatkossa lisäksi oikeus hankkia laite ilman latauslaitetta. Monista uusista puhelimista laturi jo puuttuukin. Lisäksi, jos laite tukee pikalatausta, sen täytyy tukea USB-standardin PD- eli power delivery -profiilia.