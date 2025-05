Raspberry Pi:n integroidut ja kompaktit SoM CM5 -moduulit

Raspberry Pi on tietokonealusta, joka on saavuttanut suuren suosion elektroniikkaharrastajien, harrastelijoiden, opettajien, mutta myös ammattilaisten keskuudessa. Pienen kokonsa, edullisen hintansa ja monipuolisuutensa ansiosta Raspberry Pi on tullut ohjelmoinnin opiskelun välineeksi, monenlaisen projektin sydämeksi sekä monien laitteiden ja järjestelmien perustaksi teollisuudessa.

Compute Module 5 on kompakti versio Raspberry Pi 5:n yhden piirilevyn tietokoneista. Niissä ei ole PCB:lle sijoitettuja liitäntäliittimiä (USB, HDMI jne.) – sen sijaan niissä on kaksi tiheää, matalaprofiilista levy-levy-liitintä (DF40C-100DS), jotka antavat suunnittelijalle pääsyn jokaiseen mikroprosessorin tarjoamaan väylään (mukaan lukien tyypilliset liitännät, kuten Gigabit Ethernet, PCIe). Tämän ansiosta CM5:llä voi rakentaa pienikokoisen erikoistuneen laitteen piirilevyn, joka on kooltaan pienempi kuin itse Raspberry Pi. CM5 on valmistettu 4. sukupolven moduulien tunnetussa muodossa.

CM5:n keskeinen piiri on Broadcom BCM2712, joka sisältää 64-bittisen, neljäytimisen ARM Cortex-A76 -prosessorin kellotaajuudella jopa 2,4GHz. CM5 on saatavilla eri muistikonfiguraatioissa RAM: 2GB, 4GB tai 8GB. Toisin kuin täysikokoisissa malleissa, moduulit voivat olla varustettu integroidulla massamuistilla eMMC: 16GB, 32GB tai 64GB. On olemassa myös "taloudellisia" versioita, joissa ei ole eMMC-muistia (voidaan käynnistää liittämällä SD-kortin liitäntä tai PCIe/M.2 lisä-SSD-levyllä). Moduulit voivat valinnaisesti olla varustettu langattomilla Wi-Fi/Bluetooth-kommunikaatiopiireillä. Tämä tarjoaa käyttäjälle laajan valikoiman vaihtoehtoja laitteen räätälöimiseen erilaisiin suunnittelutarpeisiin.

TME:n katalogista on saatavilla myös prototyyppisarja Raspberry Pi:lle Compute Module 5:lle. Se on valmistajan valmistama alusta, joka tarjoaa ystävällisen ympäristön oppimiseen ja prototyyppien kehittämiseen ratkaisuille, jotka ovat embedded ja Internet of Things. Sarjaan kuuluu liitännät ja helppo pääsy tietokoneen liitäntöihin. Prototyyppisarjassa saamme pohjalevyn, CM5-moduulin (4GB RAM, 32GB eMMC) WiFi/Bluetooth-yhteydellä sekä kaikki tarvittavat tarvikkeet työn aloittamiseen.

Lisäksi tarjolla on tarvikkeita CM5-moduuleille: jäähdyttimiä ja antenneja.

Ominaisuudet Sarjan tyyppi SOM Arkkitehtuurin tyyppi Cortex A76 Liitännän tyyppi PCIe 2.0 Kellotaajuus 2,4GHz Prosessori BCM2712 RAM-muisti* 2…16GB FLASH-muisti* 16…64GB Mitat 55x40mm Versio langaton Viestintäprotokolla Bluetooth 5.0/BLE, Ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n/ac WiFi 2,4GHz, 5GHz Käyttölämpötila -20...85°C Videokoodaus HEVC/H.265

* mallista riippuen

