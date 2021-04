Sulautettujen ratkaisujen toimittaja Atlantik Elektronik on laajentanut valikoimaansa Cradlepointin uudella R1900 5G -reitittimellä. Reititin on optimoitu ajoneuvojen sisäisiin verkkoihin, ja se tarjoaa erinomaisen kestävyyden pienikokoisessa paketissa.

Tyypillisesti mMIMO-tukiaseman antenniryhmiä testataan suurissa, halkaisijaltaan jopa 10-metrisissä kammioissa. Rohde & Schwarzilla on tähän kompaktimpi ratkaisu. Nyt tämän PWC200-muuntimen tarkkuutta on paranneltu uudella kalibrointimenetelmällä. PWC200 perustuu vaiheistettuun antenniryhmään, joka koostuu 156 laajakaistaisesta Vivaldi-antennista. Laitteisto on tarkoitettu mMIMO-tukiasemien säteilytehon ja vastaanottimien mittauksiin kaiuttomassa testikammioympäristössä.

O-RAN on tekniikka, joka puhuttaa nyt maailman operaattoreita. Avoin arkkitehtuuri, johon voi valita laitteita eri valmistajilta omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Nyt Mavenir ja Xilinx kertovat merkittävästä läpimurrosta O-RAN-verkkojen mMIMO-ominaisuuksissa.

Suomessa on jo yli kahden vuoden ajan ollut käytettävissä 5G-yhteyksiä, mutta kyse on ollut ensimmäisen polven NSA. eli non-standalone -verkoista. Telia pilotoi jo toisen polven 5G.tä eli SA-verkkoja yritysasiakkaiden kanssa. Verkkojen avaamisen aikataulua operaattori ei vielä kerro.

Telia kertoi tänään edistymisestään 5G-verkon rakentamisessa. Yhtiö sanoo jo pilotoivansa kentällä uusia 26 gigahertsin 5G-yhteyksiä. Itä-Helsingissä toimivan tukiaseman alueella mitattiin jopa 4,1 gigabitin datanopeuksia.

Kuvaamisen ja musiikin suurkuluttajia puhelimillaan kosiskeleva Sony on esitellyt kolme uutta Xperia-älypuhelinta. Mielenkiintoisin on uusi Xperia 1 III -lippulaiva. Sen kamerassa käytetään telelinssissä ensimmäistä kertaa markkinoilla kahden polttovälin tekniikkaa.

Qt Company on ostanut saksalaisen froglogic GmbH:n, joka on keskittynyt koodin laadun varmistukseen. Froglogicin tuotteita käytetään jo laajalti Qt-ekosysteemissä. Kauppahintaa ei kerrottu.

Nokian kommunikaattori oli aikoinaan mullistava puhelin yrityskäyttöön. Nyt konsepti on palaamassa markkinoilla OnwardMobilityn ja Backberryn yhteistyönä. Tuleva laite tukee 5G-yhteyksiä ja sitä on luvattu myyntiin kesäkuun loppuun mennessä.

Oululainen TactoTek tunnetaan ruiskuvaletuista muoviosista, joiden sisään on integroitu erilaisia elektroniikkakomponentteja. Tähän asti IMSE-tekniikkaa on suunniteltu lähinnä autoihin, mutta uusi sopimus japanilaisen Kyoceran kanssa laajentaa käytön monille muille sektoreille.

Hans Beckhoffin perustama automaatioyritys on pärjännyt koronan myrskyissä vähintään tyydyttävästi. Viime vuonna liikevaihto oli 923 miljoonaa euroa. Yhtiö kasvaa edelleen ja on matkalla miljardin euron automaatiotaloksi.