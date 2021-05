Tarkkaa paikannusta kaivokseen

Hollantilainen Xsens esitteli vuosi sitten paikannusmoduulit, joilla päästään jopa kahden senttimetrin paikannustarkkuuteen. Nyt yhtiö on esitellyt kaksi uutta moduulia. Ne on tarkoitettu hieman kovempiin ympäristöihin, kuten laivoihin ja kaivoksiin.

Uudet moduulit ovat MTi-670G ja MTi-630R. Molemmat on pakattu IP68-luokiteltuun alumiinikoteloon, jonka mitat ovat 40,9 x 56,5 x 36,8 millimetriä. Tärinän- ja iskunkestävissä moduuleissa on vakiona CAN- ja RS232-liitännät.

MTi-670G -moduulissa paikkatieto perustuu u-bloxin ZED F9 -vastaanottimeen. Moduulin anturifuusio-ohjelmisto yhdistää GNSS-signaalin tiedot anturien tuottamaan 3D-asentodataan (kallistus, kaltevuus) ja suuntamittauksiin. Absoluuttinen paikannustarkkuus on parempi kuin ± 1m.

MTi-630R AHRS on kovempaa käyttöä kestävä versio suositusta MTi-630 AHRS -moduulista. Se tarjoaa saman suorituskyvyn kuin edeltäjä, mutta korkeutta moduuli mittaa ± 0,2 asteen tarkkuudella ja suuntaa ± 1 asteen tarkkuudella.

Lisätietoa Xsensin sivuilta.