Viime vuosina superkondensaattoreiden kysyntä on kasvanut. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa sekä IoT-tyyppisissä laitteissa – ne ovat tarkoitettu energian talteenotto- sekä jännitteensyöttöpiireihin, joissa ei ole mahdollista käyttää tavanomaisia akkuja.

AMD uusi Ryzen 6000 -prosessoriperhe esiteltiin jo tammikuussa, kun täällä vielä oltiin joululomalla. Ehkä osin sen takia meni ohi uutuuden iso lupaus: 24 tunnin toiminta-aika elokuvien katselussa yhdellä latauksella.

Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja ostaa sulautettuihin järjestelmiin keskittyvän Syncore Technologies Ab:n. Kauppa rahoitetaan Syncoren omistajille suunnatulla annilla sekä käteisellä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

Suomessa myytiin loka-joulukuussa 12 prosenttia vähemmän älypuhelimia kuin vuotta aiemmin. Tämä käy ilmi GfK:n ja Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n kodintekniikan myyntitilastoista. Myös koko vuoden osalta puhelimien kappalemääräinen myynti pieneni.

Kun käyttäjiä yritetään paikantaa verkossa - yleensä rikollisessa tarkoituksessa – se onnistuu tyypillisesti selaimen tuottamiin ”sormenjälkiin”. Tutkijat ovat nyt kehittäneet tekniikan, joka tunnistaa laitteen grafiikkaprosessorin sormenjäljet. Tekniikalle on annettu nimeksi DrawnApart.

Teollisuuden automaatioratkaisuja kehittävä OMRON on esitellyt uuden koodinlukijan MicroHAWK-sarjaansa. V440-F -uutuus soveltuu yhtiön mukaan erinomaisesti useiden koodien lukemiseen laajalta alueelta ja pitkiltä etäisyyksiltä sekä erittäin pienien koodien lukemiseen.

Langaton lataus valtaa koko ajan uusia markkinoita ja sen tehoa kasvatetaan vauhdilla. Tähän asti tekniikassa on ollut rajoituksensa. Olemassa olevat järjestelmät eivät voi ladata laitteita, jotka ovat kaukana latauspisteestä. Ladattavan laitteen pitää olla myös oikeassa asennossa suhteessa lähettimeen. Aalto-yliopistossa on kehitetty tekniikka, joka ratkaisee nämä ongelmat.

Jos laite saa käyttövirtansa monikennoisesta akusta, siinä vaaditaan kaksivaiheista tehonmuunnosta. Perinteinen etupään muuntimen käyttö on tehotonta ja lyhentää akunkäyttöikää. Analog Devicesin uusi buck-tyyppinen MAX77540-muunninpiiri korjaa ongelman.

Suomalaisen terveysteknologian tuotevienti toipui nopeasti koronajärkytyksestä, ja ennakkotiedot vuodesta 2021 kertovat jopa koronaa edeltävää aikaa paremmasta kasvusta. Kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2021 tuoteviennin arvo oli 2,0 miljardia euroa, kun se vuosina 2018–2020 vastaavalla ajalla oli 1,9 miljardia euroa.

Ruotsin posti- ja televiranomainen PTS sulki Huawein ulos maan mid band -alueen 5G-huutokaupasta reilu vuosi sitten. Huawei on aina pitänyt kohteluaan syrjivänä ja laittomana ja on nyt haastanut oikeuteen Ruotsin kuningaskunnan. Asia ratkeaa ICSID-keskuksessa (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Washingtonissa.