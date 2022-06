Saksalainen Pepperl + Fuchs on esitellyt kompaktin ratkaisun kuljetinhihnan monitorointiin. Contour2D-anturijärjestelmä tunnistaa hihnalla kulkevien objektien ääriviivat yhdellä ainoalla lidar-anturilla.

Intel aikoo yhdessä Barcelona Supercomputing Centren kanssa investoida 400 miljoonaa euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana RISC-V-pohjaisten palvelinprosessorien kehitykseen. Tavoitteena on kehittää suorittimia, joilla päästään superkoneissa zettaluokan suorituskykyyn.

Tietoturvayhtiö Trend Micron uusin raportti paljastaa, että 89 prosenttia kaikista sähkö-, öljy- ja kaasualan yrityksistä sekä valmistajista on joutunut viimeisen 12 kuukauden aikana tuotantoon ja energiahuoltoon vaikuttaneiden kyberhyökkäysten kohteiksi. Lähes kolme neljästä (72 %) sanoi, että viimeisen vuoden aikana on tullut vähintään kuusi kyberhyökkäyksistä johtunutta häiriötä.

Panasonic on valmistanut TOUGHBOOK-merkkisiä tietokoneita ja tabletteja jo vuodesta 1996 alkaen. Nämä lujatekoiset tuotteet on suunniteltu toimimaan olosuhteissa, joissa tavalliset laitteet voisivat vioittua tai tuhoutua. Nyt sarjaan on tuotu tähän asti kaikkein edistynyt malli.

Tietoturvayritys Check Point Research kertoo löytäneensä löytää kriittisen tietoturvahaavoittuvuuden kiinalaisen UNISOCin älypuhelinpiiristä. Uhka voi koskettaa jopa 11 prosenttia maailman älypuhelimista.

Rohde & Schwarz on tuonut kaksi uutta maksimitaajuutta SMW200A-signaaligeneraattorille. uudet optiot lisäävät tuen 56 ja 67 gigahertsin taajuuksille asti, joten laitteella voidaan nyt generoida testisignaaleja kaikille nykyisille ja suunnitteluille millimetrialueen 5G-yhteyksille.

Tietoturvauhat kuten verkkopankkitunnuksia kalastelevat huijaukset ovat tulleet jäädäkseen. Samalla tarve suojautua erilaisilta huijauksilta, identiteettivarkauksilta sekä viruksilta on kasvanut. DNA:n ja F-Securen yhteistyössä toteuttama DNA Digiturva on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka suojaa samanaikaisesti niin laitteet, henkilötiedot, salasanat kuin nettiselailunkin.

ETN järjesti toukokuussa lukijakilpailun, jossa piti äänestää uusimman ETNdigi-lehden parasta artikkelia. Kisaan tuli satoja vastauksia ja ykköseksi nousi Huawein älykellojen suomalaiskehityksestä kertova juttu. Se sai 18 prosenttia äänistä.

OutSystems tunnetaan vähäkoodisten eli ns. low code -kehityksen työkaluistaan. Yhtiön Pohjoismaiden johtajana aloitti keväällä ruotsalainen Michael Jungvid. Hänen mukaansa low code tai jopa no code antaa kehittäjälle mahdollisuuden olla tuottavampi, mutta myös tuottaa parempaa koodia.

Sonyn pääjohtaja Terushi Shimizu ennustaa japanilaisessa Nikkei-talouslehdessä, että älypuhelimen kameran still-kuvien laatu ylittää DSLR- eli digijärkkärien kuvien laadun vuonna 2024. Tämä tarkoittaa käytännössä, että järjestelmäkamera laitteena tulee tiensä päähän.