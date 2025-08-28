MIKROE on julkaissut uuden BT Audio 4 Click -lisäkortin, joka tuo korkealaatuisen langattoman äänen ja tiedonsiirron Bluetoothin yli suoraan kehittäjien ulottuville. Kortti perustuu Cambridge UK -yritys IOT747:n IDC777-1 Bluetooth 5.4 -moduuliin, joka tukee sekä Classic- että LE Audio -tilaa, mukaan lukien Unicast ja Auracast.
Käyttö onnistuu yksinkertaisesti UART-liitännän kautta, mikä tekee ratkaisusta kehittäjäystävällisen. Kyseessä on yksi MIKROE:n 38:sta eri BT/BLE Click -lisäkortista, joille löytyy satoja valmiita EmbeddedWiki-projekteja. Kortti soveltuu esimerkiksi koti- ja ammattitason AV-laitteisiin, konferenssipuhelinjärjestelmiin, kuulokkeisiin ja kaiuttimiin, teollisuuden tiedonsiirtoon tai autojen infotainment-järjestelmiin.
BT Audio 4 Click tukee useita Bluetooth-profiileja, kuten HFP, A2DP (Sink/Source), AVRCP, SPP ja BLE, ja siinä on sekä analogisia että digitaalisia audio-liitäntöjä. Kortilta löytyy PCM-liitäntä, MAX9722A-stereovahvistin sekä CTIA-yhteensopiva 3,5 mm kuulokeliitin ja sisäänrakennettu mikrofoni puheensiirtoa varten. Tämä tekee siitä monipuolisen ratkaisun ääni- ja viestintäsovelluksiin niin kuluttaja- kuin teollisuuskäytössä.
Käytön helppoutta lisää ClickID-toiminto, joka mahdollistaa automaattisen tunnistuksen isäntäjärjestelmässä. Kortti on täysin yhteensopiva mikroBUS-standardin kanssa ja sen mukana tulee avoimen lähdekoodin mikroSDK-kirjastot, jotka helpottavat kokeiluja ja räätälöintiä.
BT Audio 4 Click liittyy osaksi MIKROE:n yli 1800 Click-lisäkortin perhettä, joka yhdessä kehitysalustojen, ohjelmointi- ja debuggaustyökalujen sekä EmbeddedWiki-projektipankin kanssa lyhentää tuotekehityksen aikaa merkittävästi.
Lisätietoja täällä.