Nexperia on tuonut markkinoille uuden sarjan autoteollisuuden MOSFET-komponentteja, jotka parantavat tehonsyötön hallintaa ja luotettavuutta ajoneuvoissa. Uudet 40–100 voltin MLPAK-koteloidut MOSFETIT soveltuvat muun muassa korinohjaukseen, infotainment-järjestelmiin, LED-valaistukseen ja akun käänteisen polariteetin suojaukseen.
Ajoneuvojen sähköarkkitehtuuri on parhaillaan murroksessa: perinteisistä yksittäisistä ohjainyksiköistä siirrytään kohti zonal control -ratkaisuja, joissa useita toimintoja yhdistetään samaan hallintayksikköön. Tämä kehitys kasvattaa luotettavien ja kustannustehokkaiden MOSFETien kysyntää, sillä niitä tarvitaan esimerkiksi DC/DC-muuntimissa, inverttereissä ja akkujen hallintajärjestelmissä.
Nexperian uutuuskomponentit vastaavat tähän tarpeeseen tarjoamalla tarkempaa ja vakaampaa tehonsyöttöä, AEC-Q101-standardin mukaista laatua ja luotettavuutta, kustannustehokkaan ja tilaa säästävän koteloinnin, sekä korkean tehotiheyden ja hyvän kytkentäkyvyn.
Komponenttien rakenne mahdollistaa juotosliitosten automaattisen optisen tarkastuksen, mikä helpottaa massatuotantoa ja varmistaa korkean valmistuslaadun.
Nexperian mukaan tämä lanseeraus on vasta ensimmäinen askel yhtiön laajemmassa MLPAK-tuotestrategiassa. Tavoitteena on tarjota skaalautuvia ja suorituskykyisiä ratkaisuja, jotka tukevat autojen sähköistymistä ja uusien kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttöönottoa.
