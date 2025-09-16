Digi International on julkaissut uuden Digi Connect® EZ 4 WS -sarjapalvelimen, joka on suunniteltu erityisesti sairaalaympäristöihin ja potilastietojen turvalliseen hallintaan. Laite mahdollistaa saumattoman serial-over-Ethernet-yhteyden, mikä helpottaa potilaslaitteiden datan integrointia sairaaloiden potilastietojärjestelmiin (EMR) ja muihin taustajärjestelmiin.
IEC 60601 3rd Edition -standardin mukainen EZ 4 WS tarjoaa neljä RS-232-sarjaporttia sekä luotettavan Ethernet- ja Wi-Fi-yhteyden, joiden avulla sarjalaitteet voidaan liittää keskitettyihin hallintajärjestelmiin. Digille tunnusomainen RealPort-teknologia luo paikallisen COM- tai TTY-portin, mikä takaa vakaan ja suojatun tiedonsiirron sekä antaa järjestelmänvalvojille laajat hallintamahdollisuudet jokaisen portin liikenteeseen.
Turvallisuus on ratkaisuun sisäänrakennettuna: Digi TrustFence -turva-arkkitehtuuri tarjoaa salatut yhteydet, keskitetyn tunnistautumisen, VPN-tuen sekä skaalautuvat tietoturvapäivitykset. Lisäksi laitteen Python-ympäristö mahdollistaa tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin, datamuunnokset ja yhteyksien mukauttamisen sovelluskohtaisiin tarpeisiin.
Digi Connect EZ 4 WS tuo sairaaloille valmiin, helposti hallittavan ja vaatimustenmukaisen ratkaisun potilaslaitteiden liittämiseen nykyaikaisiin tietojärjestelmiin.
