Kestäviä liittimiä kriittisiin järjestelmiin

Sveitsiläinen LEMO on julkaissut uuden OPTIMA D -sarjan liittimet, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden vaativissa sovelluksissa. Uusi sarja yhdistää kompaktin rakenteen sotilastason luotettavuuteen, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan liitettävyyden myös kriittisissä järjestelmissä.

OPTIMA D -sarja tarjoaa IP68-suojauksen (20 m / 2 h) sekä täyttää MIL-STD-810H-vaatimukset, mikä takaa kestävyyden iskuja, tärinää ja vaativia ympäristöolosuhteita vastaan. Liittimet on saatavana push-pull- tai break-away -lukituksella, ja niiden modulaarinen rakenne mahdollistaa useita mekaanisia koodauksia ja konfiguraatioita – aina nopeista datansiirroista moninaparatkaisuihin ja koaksiaalivaihtoehtoihin.

Kompakti muotoilu tekee liittimistä 25 prosenttia lyhyempiä kuin aiemmat LEMO-ratkaisut. Tämä helpottaa integrointia ahtaisiin tiloihin heikentämättä signaalin eheyttä tai mekaanista lujuutta, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi UAV-lennokeissa ja sotilaiden päälle puettavissa laitteissa.

Asiakkaiden tueksi LEMO tarjoaa kattavat kaapelien kokoonpanopalvelut, kuten asiakaskohtaiset valuratkaisut, johdinsarjojen suunnittelun ja sertifioidun valmistuksen (IPC-620, ISO 9001, AS9100, MIL-STD-810). OPTIMA D -sarja on saatavilla globaalisti suoraan LEMOlta sekä valtuutettujen jälleenmyyjien kautta.

Lisätietoja täällä.