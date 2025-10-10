Belgialainen Melexis on julkaissut MLX90514-sirun, maailman ensimmäisen induktiivisen asentotunnistimen, joka lukee kahta kela-asetelmaa samanaikaisesti samalla piirillä. Uusi ratkaisu mahdollistaa differentiaali- ja vernier-kulmien laskennan suoraan sirulla ilman erillistä prosessointia.
Kaksikanavainen rakenne vastaa kasvaviin tarpeisiin sähköisissä ja autonomisissa ajoneuvoissa, joissa ohjauksen tarkkuus, synkronointi ja turvallisuus ovat kriittisiä. Erityisesti steer-by-wire-, ohjausmomentti- ja kulma-antureissa MLX90514 tarjoaa täysin synkronoidun, nollaviiveisen mittauksen kahdelta kanavalta.
Integroitu signaalinkäsittely vähentää järjestelmän prosessorikuormaa ja komponenttimäärää, mikä pienentää kustannuksia ja helpottaa suunnittelua. Anturi tukee useita rajapintoja, kuten SENT-, SPC-, PWM- ja SPI-liitäntöjä, ja sen 24-bittinen tiedonsiirto mahdollistaa kahden 12-bittisen kanavan korkean tarkkuuden.
MLX90514 on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin autoteollisuuden vaatimukset. Se soveltuu ASIL D -tason turvajärjestelmiin Safety Element out of Context (SEooC) -periaatteella ja tukee ulkoisen PWM-signaalin yhdistämistä esimerkiksi monikierros- tai momenttitiedon käsittelyyn.
- MLX90514 vie induktiivisen tunnistuksen uudelle tasolle. Kaksi kanavaa yhdellä sirulla mahdollistaa yksinkertaisemmat, kompaktimmat ja turvallisemmat anturiratkaisut – askel kohti seuraavan sukupolven ohjausteknologiaa, sanoo Lorenzo Lugani, Melexisin tuotelinjajohtaja.
