Riippuvuus verkon pilvipalveluista aiheuttaa välillä monenlaisia harmeja. Tämä nähtiin taas eilen, kun Cloudflaren palvelimilla pyörivät palvelut kokivat isoja katkoksia ja ongelmia. Tuhannet käyttäjät raportoivat tiistaina ongelmista, ja tunnetut palvelut, kuten X (ent. Twitter), Spotify ja ChatGPT, joutuivat katkoksiin.
Vaikka Cloudflaren antaman tiedon mukaan katkos johtui teknisestä virheestä (automaattisesti luodun konfiguraatiotiedoston kasvaminen liian suureksi) eikä kyberhyökkäyksestä, tämä tapahtuma osoitti jälleen kerran, kuinka haavoittuva moderni, keskittynyt internet on.
Myös tietoturvayritys Check Point kommentoi asiaa asettaen Cloudflare-katkoksen samaan kaavaan kuin aiemmat AWS- ja Azure-katkokset. Yhtiön mukaan jättimäiset pilvipalvelualustat ovat kaksiteräinen miekka.
Pilvialustojen valtava mittakaava pitää kustannukset alhaisina ja tekee suorituskyvystä ja tietoturvatyökaluista helposti saatavilla. Mutta haittapuoli on yhtä selvä: kun näin suuri alusta horjahtaa, vaikutus leviää kauas ja nopeasti, ja kaikki tuntevat sen välittömästi. Ihmiset näkevät vain yksinkertaisen virhesivun, mutta vika ulottuu järjestelmiin, jotka ylläpitävät välttämättömiä palveluja.
Kyberturvallisuusnäkökulmakin pitää huomioida. Mikä tahansa alusta, joka kantaa näin suuren osan maailman liikenteestä, on automaattisesti pääkohde hyökkääjille. Vahingossa tapahtuva katkos luo melua ja epävarmuutta, jota hyökkääjät osaavat käyttää hyväkseen. Jos tällainen häiriö laukaistaisiin tahallisesti, se aiheuttaisi häiriöitä kaikkialle.
Vikaa on käyttäjissäkin. Monet organisaatiot ajavat edelleen kaiken yhdellä reitillä ilman merkityksellistä varajärjestelmää. Kun tämä reitti epäonnistuu, ei ole olemassa varalaskua. Internetin oli tarkoitus olla joustava hajauttamisen kautta, mutta olemme päätyneet keskittämään valtavia määriä globaalia liikennettä vain kouralliseen pilvipalveluntarjoajia, Check Point sanoo.
Suuret alustat tuovat kiistatta etuja, mutta tapahtumat kuten tämä osoittavat päätöksen todellisen hinnan. Kunnes järjestelmissä on todellista monimuotoisuutta ja redundanssia, jokainen katkos iskee ihmisiin kovemmin kuin sen pitäisi, Check Point päättää.