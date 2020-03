Puettava elektroniikka alkaa olla harrastuspiireissä jo useimpien käytössä, mutta kuinka tarkasti esimerkiksi aktiivisuusrannekkeet mittaavat erilaisia fysiologisia suureita? Sveitsiläinen Leman Micro Devices väittää, että sen uudella anturilla päästän lääketieteellisen mittaamisen tarkkuuteen.

Ethernet tarjoaa loistavan mahdollisuuden miettiä uusiksi ajoneuvon sähköistä arkkitehtuuria. Se on suunniteltu autoteollisuuden tiukat vaatimukset huomioon ottaen, samalla kun tuo riittävän kaistan ja riittävän lyhyen viiveen kriittisille datapaketeille. Toshiba Electronicsin TC9562 tarjoaa kehittäjille piiratkaisun, jolla he voivat hyödyntää Ethernetiä optimaalisesti riippumatta siitä, onko kyseessä erittäin monimutkainen elektroninen ohjausyksikkö vai yksinkertaisempi sovellus.

Applen Macbook on ollut melkoisissa imago-ongelmissa viime vuosina. Perhosnäppäimistö on hajoillut ja laitteen päivittäminen on ollut luvalla sanoen heikkoa. Nyt luvassa on kuitenkin uusi, pienempi MacBook Pro, jonka 14-tuumainen ruutu perustuu miniledeihin. Mutta mikä ihme on miniledinäyttö?

Intelin ja AMD:n x86-pohjaiset palvelinprosessorit ovat saaneet kovan kilpailijan Ampere-nimisen startupin ensimmäisestä suorittimesta. Altra-piiri tuo datakeskusten käyttöön jopa 80 Arm N1 -suoritinydintä yhdellä piirillä.

Uusimmat premium-luokan älypuhelimet ovat luvalla sanoen järkyttävän kalliita laitteita. Yli tuhat euroa parinsadan gramman, usein aika helposti rikkoutuvasta ja parissa vuodessa vanhentuvasta laitteesta tuntuu kovalta hinnalta. Samsungin tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kuitenkin valmiita ostamaan premium-älypuhelimia.

Autojen kojelaudat varustetaan pian monikosketusnäytöillä, jotka antavat käyttäjälleen haptisen palautteen. Amerikkalainen Tanvas esitteli tekniikkaa Nürnbergin Embedded World -messuilla pari viikkoa sitten 15-tuumaisella demoruudulla. Tähän asti haptinen palaute on ruudulla toteutettu pietsosähköisesti. Tämä ei kuitenkaan ole ihanteellinen ratkaisu autoihin, koska se pitää sisällään liikkuvia osia.

Hewlett-Packard Enterprise on valittu rakentamaan maailman ylivoimaisesti tehokkain supertietokone USA:n energiaministeriön NNSA-yksikön (National Nuclear Security Administration) tutkimukseen. Vuonna 2023 käyttöön Lawrence Livermore -laboratoriossa tuleva kone on nimeltään El Capitan.

F-Secure on laatinut viime vuoden haittaohjelmia ja niiden dataliikennettä luotaavan Attack Landscape H2 -raportin. Sen mukaan hyökkäysliikenne kasvoi vuonna 2019 huomattavasti aiempia vuosia enemmän.

HMD Global julkistaa parin viikon päästä Lontoossa ensimmäisen 5G-verkoissa toimivan Nokia-älypuhelimen. Yhtiö panostaa brändimainontaan toden teolla, sillä puhelin nähdään myös tulevassa 25. James Bond -elokuvassa No Time to Die.

Elisa on demonnut Helsingin Pasilaan avatussa 5G Showroomissa, millaisia uusia palveluja 5G mahdollistaa. Nopeamman datan lisäksi tekniikalla onnistuu esimerkiksi traktorin etäohjaus. Demossa traktori oli Raisiossa ja sitä ohjattiin Pasilasta.